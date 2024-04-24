ليبيا تؤكد تمسكها باتحاد المغرب العربي

بعد ساعات من اللقاء التشاوري الأول بين قادة تونس و الجزائر و ليبيا ، النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ووزير الزراعة المكلف حسين عطية الخطراني يزور مقر الامانة العامة لاتحاد دول المغرب العربي و يلتقي الأمبن العام الطيب البكوش ،و يؤكد تمسك دولته باتحاد المغرب العربي مشددا على دوره التنسيقي بين الدول وأهميته في تقدمها في طريق التكامل والاندماج
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أدى معالي السيد حسين عطية القطراني، النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ووزير الزراعة المكلف، زيارة للأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي عشية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، حيث كان في استقباله معالي الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي مرفوقا بمسؤولي الإدارات الخمس بالأمانة العامة
وكان اللقاء فرصة للتشاور وتبادل المعلومات عن الوضع في ليبيا وعن نشاط الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في بعديه المغاربي والافريقي
وقد أكد الضيف الليبي بالمناسبة تمسك دولته باتحاد المغرب العربي وشدد على دور الاتحاد التنسيقي بين الدول وأهميته في تقدمها في طريق التكامل والاندماج
اتحاد المغرب العربي