ليبيا : انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف

أعلنت الأمم المتحدة انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي تمثل طرفي النزاع في ليبيا تحت رعايتها اليوم الاثنين 19 أكتوبر في جنيف
انطلقت صباح اليوم الإثنين، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5) بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وبحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز
ويعد عمل هذه اللجنة (المسار الأمني) أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا، وتبناها مجلس الأمن، عبر قراره (2510 /2020) والذي دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار
الجولة القائمة انطلقت باجتماع تقابلي مباشر، بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، وقد استهل الاجتماع بعزف النشيد الوطني الليبي، تلته كلمات افتتاحية لكل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسي الوفدين، وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى 24 من الشهر الجاري
وقال بيان الامم المتحدة، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تأمل أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة، بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا، مذكرة بنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والذي اطلقه في 23 مارس الماضي، ودعا فيه إلى ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف المتحاربة إلى وضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا، وترك جميع الأعمال العدائية
كما ثمنت البعثة قيادتي الطرفين على تسهيلهم انعقاد هذه الجولة، معربة عن شكرها لأعضاء الوفدين على تحملهم مشقة الحضور إلى جنيف، رغم الظروف غير الاعتيادية بسبب جائحة كورونا
المصدر / وكلة الأنباء الليبية