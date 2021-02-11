ليبيا : المشير خليفة حفتر يستقبل بمقر القيادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الجديد ؛ حيث تم خلال هذا اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين وتأكيد القائد العام على دعم القوات المسلحة لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات ودعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم
و بعد لقائه بالقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر بفندق الفضيل بمدينة بنغازي، رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يلتقي برئيس جامعة بنغازي وعمداء الكليات ومدراء المراكز العلمية ونقابة واتحاد طلبة جامعة بنغازي
المصدر : وكالة الأنباء الليبية