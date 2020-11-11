ليبيا : المشير خليفة حفتر يدين بكل شدة اغتيال المحامية حنان البرعصي.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن مقتل المحامية حنان البرعصي
القيادة العامة وفي بيانها، الذي نشره الناطق الرسمي باسمها اللواء أحمد المسماري، قالت : يدين سيدي القائد العام بأشد العبارات الإعتداء الآثم والذي أودي بحياة المواطنة حنان البرعصي ويتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أهلها وذويها
وتابعت : هذا وقد عقد اجتماعاً مطولاً مع سيدي رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة الأمنية العليا بنغازي الفريق عبدالرازق الناظوري والسيد إبراهيم بوشناف وزير الداخلية حيث شدد القائد العام على ضرورة تكثيف الجهود للقبض على الجناه والضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن
وأضافت : أكد القائد العام إن كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاز ذلك سوف توضع تحت تصرف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تأكيده أنه لا يوجد أحد فوق القانون او يدعي ان لديه نفوذ يمكنه من القيام بتجاوزات فكل من يأتي بجرم يهدد أمن الوطن والمواطن يجب القبض عليه ومحاسبته الأمر الذي يسعى إليه كافة أبناء شعبنا ودفعنا من أجله آلاف الأرواح الزكية