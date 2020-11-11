ليبيا : المجلس الأعلى للقضاء لن يقف مكتوف الأيدي أمام تقاسم السلطة القضائية

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن الحوارات الوطنية المنعقدة هذه الأيام في تونس
المجلس وفي بيانه الذي اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه، قال: أنه “يتابع المداولات الجارية بملتقى الحوار الوطني المنعقد بتونس”، مباركاً أي جهد وطني لإنهاء الصراع الأمني والسياسي الدائر بين الأشقاء والذي أضر الوطن وبالمواطن
وتابع : أنه يؤكد على ما جاء في بيانه السابق حول مخرجات الحوارات السياسية، والذي استهجن فيه منطق المحاصصة فيما يتعلق بالوظائف القضائية ورفض أي مخرجات تؤدي إلى ذلك
وأضاف: “مجلس القضاء الأعلى يجدد التأكيد على موقفه الرافض لإدخال القضاء في أتون تلك المحاصصات الجهوية التي كافح المجلس من أجل النأى بالقضاء عنها وقد شهد له بذلك الجميع، وإذ يضع المجلس أمام الكافة مسؤلياتهم فأنه يؤكد على أنه سوف لن يقف متفرجاً على تقاسم السلطة القضائية، وفقاً لمعايير لا يسندها نص في القانون ولا عرف قضائي”.
واستطرد : نجدد التأكيد على الإستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها وفقاً للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصة به واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي
وكالة الأنباء الليبية
·