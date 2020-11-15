ليبيا : الإخوان المسلمون يقدمون الإرهابي علي الصلابي لعضوية المجلس الرئاسي الجديد

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم وأحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، إنه تلقى اتصالات تؤكد ترشح عضو تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والمقرب من النظام القطري، المدعو علي الصلابي، لعضوية المجلس الرئاسي الجديد كممثل لإقليم برقة
دغيم، وفي تصريحات لصحيفة “العين” الإماراتية، قال : أن طرح اسم الصلابي أثار توترات داخل ملتقى الحوار السياسي بتونس، داعيا لتوضيح حقيقة الأمر
وأضاف: أنه : يشترط لترشح الصلابي أن يتم وفق آلية مجمع انتخابي واحد لكل الملتقى، وليس كل إقليم على حده مع ضمان وجود 6 تزكيات من برقة لترشحه
ويبدو أن طرح اسم الصلابي لعضوية المجلس الرئاسي مناورة سياسية من تنظيم الإخوان لإفشال ملتقى الحوار السياسي، واستمرارهم في تصدر المشهد بالمنطقة الغربية، خاصة أنهم يعرفون أن الصلابي لا يمكن أن يحصل على تزكيات ممثلي إقليم برقة، حسبما أكد مراقبون
الصورة العليا المصاحبة :علي الصلابي يتوسط الإخوانيَيْن بو شلاكة واضعا يده على كتف الغنوشي
وكالة الأنباء الليبية