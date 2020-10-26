ليبيا : اتفاقية قطر وحكومة الصخيرات محاولة خبيثة لتقويض اتفاق جنيف

استنكر الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الإثنين، الإتفاقية المشبوهة التي وقعتها حكومة الصخيرات مع دويلة قطر
اللواء المسماري، وفي بيان أصدره على صفحته الرسمية في فيسبوك، قال: إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي
وكالة الأنباء الليبية