ليبيا : اتفاقية التعاون البحري والأمني التي وقّعها السراج مع التركي رجب طيب أردوغان باطلة

أكّد معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبد الهادي الحويج أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد بين 5+5 سيكون ملزمًا ومنفذًا؛ رغم تلميحات العدوان التركي برفضهم لبنوده
معالي الوزير قال في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية”: إنّ اتفاقية التعاون البحري والأمني التي وقّعها المدعو فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باطلة ولا سند قانوني لها، وأنّ مجلس النواب القادم والحكومة المنبثقة عنه هما المعنيان بمناقشة أي اتفاق سيادي يخصُّ الدولة الليبية ومصير الأجيال القادمة
ولفت معالي وزير الخارجية إلى أنّ الليبيين هم المعنيون باستقرار بلادهم والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن جراء الانقسام السياسي، وفوضى السلاح والخارجون عن القانون خير دليل
واختتم معاليه مرحّبًا بالاتفاق داعيًا الأطراف الاقتصادية والسياسية بتحمّل المسؤولية من أجل بناء الثقة لدولة واحدة بدون مليشيات