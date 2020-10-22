ليبيا : إخوان مصراطة الإرهابيون يعلنون عن حل تنظيمهم

أعلن ، أمس الإربعاء 21 أكتوبر ، أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” من مدينة “مصراتة”، استقالتهم الجماعية من التنظيم
وفي بيان نشر لهم على الإنترنت؛ أكد الأعضاء المستقيلون، أن هذه الخطوة تعني حل التنظيم في مدينة “مصراتة”؛ مرجعين ذلك لما وصفوه بـ : تسويف قيادة الجماعة وتعطيلها لتنفيذ المراجعات والتصويب الذي توصل إليه أعضاء الجماعة في مؤتمرهم العاشر المنعقد عام 2015
الإخوان الإرهابية في مصراتة يعلنون استقالتهم من التنظيم دون التراجع عن البيعة
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصراتة، عن حل التنظيم داخل المدينة، فيما اعتبرها مراقبون للمشهد السياسي مناورة جديدة وخديعة من الجماعة المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، لعدم ترادع هؤلاء عن البيعة التي تمثل العقد داخل التنظيم
أعضاء الجماعة الإرهابية فرع مصراتة، وفي بيان لهم أصدروه، الأربعاء، أعلنوا استقالتهم من التنظيم الإرهابي في ليبيا، وحل هيكل فرعها داخل المدينة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن هذه القرار يأتي إيمانا بما زعموه “إرادة الخير لهذه الأمة، وحتى لا يكونون الشكاعة التي يعلق عليها مشروع مصادرة حرية الشعب الليبي وإخماد ثورته »، على حد ادعائهم
في المقابل، رأى باحثون متخصصون في شؤون التنظيمات السياسية، أن هذا البيان ما هو إلا خديعة ومناورة من الجماعة
وتأتي هذه الاستقالة بعد مرور نحو شهرين على استقالة أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” في مدينة “الزاوية”، من الجماعة
وبرر “إخوان الزاوية”، في بيان حينها، استقالتهم؛ بالمماطلة في تطبيق تغييرات اتخذتها الجماعة بعد مراجعات في العام 2015، لتغليب “المصلحة العليا للوطن والمواطن
واستدل الباحثون على رأيهم بما جائ في ختام بيان الاستقالة، والذي ينص على: “سنبقى حريصين على وطننا واستقلاله وخدمته والذود عنه بكل ما نملك وسنواصل العمل والإصلاح من خلال مؤسسات المجتمع المدني حسب كل مجال ورغبه الأشخاص في ذلك”، حسب نص البيان
وقال الباحثون، إن الإخوان اردات المناورة وزرع أعضائها في مؤسسات المجتمع المدني للسيطرة عليها والتحكم فيها مستقبلا، والطريق إلى ذلك بيان للمستقيل.الإخوان الإرهابية في مصراتة يعلنون استقالتهم من التنظيم دون التراجع عن البيعة
المصدر : وكالة الأنباء الليبية