لونا ومحرزية … واللعنة على هذا الزمن

قررت الخارجية الامريكية ادراج اسم الاستاذة الاعلامية لونا الشبل، المسؤولة عن الاعلام لدى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، على لائحة العقوبات … لونا الثقافة والجمال والمقاومة
أما في تونس، فمحرزية العبيدي، النكرة والمواطنة الفرنسية وصاحبة التمثيلية الهستيرية في البرلمان وحارسة باب سيدها الشيخ، فهي محتفى بها من الامريكان ويعتد بقوادتها من طرف ممثلي الشيطان الأكبر
اللعنة على هذا الزمن الذي جعل العميل والقواد يفخر بخيانته
الصورة أسفله : لونا الشبل
الصورة العليا :محرزية كتلة من الخيانة مع السفير الامريكي الاسبق جاكوب والتش
الدكتور رافع طبيب