وكالة الأنباء الألمانية تتحدث عن أزمة البطاطا في تونس

🔴يتعين على غالبية الأسر التونسية إعداد الطعام من دون البطاطس التي يعتمد عليها بشكل كبير في المطبخ التونسي
🔴تواجه معظم الأسواق التونسية شحا في البطاطس منذ أسابيع. وفقدت تماما في عدة مدن في نوفمبر الجاري، ما تسبب في حالة اضطراب في البيوت والمطاعم
🔴تسبب النقص الشديد في هذه السلعة في ارتفاع أسعارها بشكل كبير في بعض نقاط البيع المحدودة رغم صدور قرار من وزارة التجارة بتسقيف الأسعار عند حوالي 60 سنتا للكيلوجرام الواحد
🔴قالت الوزارة إنها قامت بتوريد نحو ثلاثة ألاف طن من البطاطس لسد الفجوة بسبب تقاطع مواسم الانتاج، لكنها لا تزال تخضع منذ نحو أسبوع إلى الاجراءات الجمركية في ميناء سوسة
🔴 أثارت تقارير اعلامية اليوم الاثنين شكوكا بشأن مدى صلاحية الشحنة الموردة من تركيا وعن فتح السلطات لتحقيقات في ذلك. ولم تصدر أي معلومات رسمية من الوزارة
🔴تعد تونس من الدول المستهلكة للبطاطس بمعدل يفوق 30 كيلوجراما في العام للفرد الواحد وفق بيانات وزارة الزراعة، وهي تحتل المركز 13 في أفريقيا من حيث حجم الانتاج السنوي
من تقرير لوكالة الأنباء الألمانية