لن ينقذ بلادنا أحد سوانا

انغلقت الدائرة على رقبة تونس وهي توشك على الاختناق، بين وباء مستفحل يحصد الأرواح بأعداد تتزايد يوميا ونسبة كبيرة من عموم الشعب لا تملك شيئا لمقاومته فتستسلم وتسلم أمرها لله، وحكومة عاجزة عن الوقوف أمام حالة الانهيار الكبير التي انجرت إليها بلادنا على امتداد عقد من الزمان حتى بلغت اليوم حدّ اللارجعة، ومؤسّسات الدولة معطّلة بسبب صراعات متعددة الدوافع والأسباب بين السلط، والأحزاب منصرفة إلى تصفية حسابات الجميع ضد الجميع أو إلى استغلال ضعف الدولة من أجل التمكين لنفسها في مؤسساتها ومفاصلها وفي صلب المجتمع المصاب بالذهول إزاء هذه النهاية المأساوية لحلم أشرق لحظة ذات سنة ثم لم يلبث أن اختطفه سراق الثورات فانقلب كابوسا. جل التونسيين مقتنعون بهذا التشخيص الذي عليه وضع بلادنا، وحتى إن اختلفوا فالاختلاف في بعض الجزئيات والتفاصيل، أما القلة التي تنكر هذه الحقائق فهي تلك التي استفادت من هذه الأوضاع فأثرت على حساب فقر الشعب، وحصّلت الشغل والمناصب بينما ظل أغلب الشباب العاطل الذي قاد الثورة عاطلا إلى اليوم، بل وحصلت أيضا تعويضات على اختياراتها الخاصة وعلى نضال مزعوم لم تفد منه البلاد غير مزيد من الاستنزاف. لم يبق أمامنا من حل إذن سوى أن نعوّل على إمكانياتنا الخاصة وأن نعمل بأنفسنا على إنقاذ بلادنا . ففي مواجهة الوباء وفي ظل انهيار وشيك للمنظومة الصحية وعجز الحكومة عن اتخاذ القرارات الجذرية لإيقاف نزيف الموت لم يبق أمام الشعب سوى الالتزام بالبرتوكولات الصحية وبأقصى ما يمكن من التباعد الاجتماعي وبلبس الكمامة في كل الفضاءات حماية لأنفسنا ولأحبابنا من العدوى وهذا أمر في الاستطاعة وإن لم يوفر الحماية الكاملة لكنه يقلل من احتمالات الإصابة
لم يبق أمام الشعب من حل لإنقاذ بلدنا سوى العمل وبذل الجهد ، وكم يوجد في هذا البلد من المجتهدين، شبابا يبدع في إنشاء الشركات وفي ابتكار الحلول لمشكل التشغيل ويفتح آفاقا للأمل وللتقدم رغم قوة الجذب إلى الوراء، وموظفين وموظفات على أكتافهم وبفضل جهودهم تواصل الإدارة التونسية أداء مهامها ووظائفها بكثير من الحنكة والاقتدار رغم فداحة الصعوبات والعراقيل، وعاملات وعمالا وفلاحات وفلاحين مازالوا في مواقع عملهم يبذلون الجهد وينتجون أغلب حاجياتنا رغم هجمات التهريب المتوحش وفتح الأبواب على مصراعيها ودون رقيب للتوريد العشوائي الذي أضر بمصانع تونس وبمنتجاتها وحملها أثقالا إضافية تحملنا جميعا بدورنا مسؤولية استهلاك البضائع التونسية حماية لموارد رزق شعبنا ولثرواتنا الوطنية ولمقدرات بلادنا، لا شيء ولا أحد يجبرنا على استهلاك بضائع مستوردة نعلم جميعا مقدار الضرر الذي تلحقه ببلادنا وبنسيجها الصناعي
لا بديل لنا لإنقاذ بلادنا عن تحمل أصحاب رؤوس الأموال مسؤولياتهم في حماية بلادنا عن طريق إعادة توظيف مرابيحهم في الاستشمار وخلق الثروة ومواطن الشغل بدل تهريبها إلى الجنات الضريبية وحرمان البلاد التي أهدتهم إياها من ثمارها، كم تحتاج بلادنا إلى رأسمال له شيء من الوطنية ومن الوعي بأن السقف إذا انهار فإن أصحابه سيكونون أكثر المتضررين، وإلى مؤسسات وشركات تلتزم بمسؤوليتها إزاء المجتمع وتدرك أن تنمية الثروة لا يتحقق إلا إذا رأى الجميع، من أصحابها ومن العاملين في مصانعها والمشتغلين في أراضيها ومن الموظفين في إداراتها ومن المحيط البشري الحاضن لها ، أن لهم نصيبا من تلك الثروة يحفظ لهم أسباب العيش وبعضا من الكرامة
لا بديل لنا لإنقاذ بلادنا عن الوعي بأن الجباية العادلة وتقاسم أعباء الأزمة المالية التي تمر بها بلادنا والاستعداد التلقائي لدفع الضرائب المستحقة للدولة إنما هي واجبات المواطنة التي نطالب جميعا بالتمتع على قدم المساواة بحقوقها، وأن خلاف ذلك إنما هو من أشكال الفساد الذي نشترك جميعا في إدانته ونأمل كلنا في تطهير بلادنا ومؤسساتها منه. فكفوا عن التهرب الجبائي يا من تعودتم على اقتطاف ثمار تونس إذا أثمرت حتى إذا احتاجت إلى ما يروي ظمأها لتستمرّ في العطاء أشحتم عنها بوجوهكم، وهؤلاء يعرفون أنفسهم جيدا مثلما نعرفهم تماما
إن القطع مع الكسل والتواكل والتعويل على الدولة في إيجاد حلول تشغيلية مطالب ضرورية تستجيب لها الشعوب في وضعيات الأزمات حتى تحافظ على مكتسباتها وعلى ثروتها الوطنية وعلى مؤسسات دولتها المهددة بالانهيار في حضرة طبقة سياسية فاشلة تماما في إدارة الأزمات، ولكم برهنت الشعوب الحية في مثل هذه الوضعيات على طاقات إبداعية، وكم ابتكرت من الحلول الذاتية للتصدي للانهيار ويكفي أن نذكّر أن رواندا وبعد حرب أهلية طاحنة استطاعت في ظرف سنوات أن تحقق نسب نمو وطني من رقمين وأن جنوب إفريقيا بعد عقود طويلة من نظام عنصري بغيض سريعا ما تحولت إلى قوة من قوى القارة الإفريقية وإلى دولة متطورة ومزدهرة بفضل إرادة شعبها أولا وأساسا
بلادنا في أضعف حالاتها وليس من حقّ أحد من أبنائها البررة أن يقف مكتوف الأيدي يتفرج على انهيارها ، ولا أن يتعلل بأن على من تسببوا في انهيارها أن يتحملوا وحدهم مسؤوليته ونتائجه ، لأن الانهيار إذا حصل لن ينجو من آثاره أحد، علينا أن نعمل ونعمل بجدّ وإخلاص كل في موقعه ، علينا أن نكون كما يجب أن نكون حيث نوجد، أما من كانوا سببا في انهيارها فسيحاسبهم التاريخ وسيكنسهم ويكنس ذكراهم لأن التاريخ بقدر ما لا يعترف بالفاشلين يحتفظ في ذاكرته للفاسدين بفسادهم ولمن خانوا آمال شعوبهم بخياناتهم ويكفيهم هذا الحفظ عقابا
بقلم زهية جويرو