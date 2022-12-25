لن نُصبح تونستان

قررت حكومة طالبان في أفغانستان منع الفتيات من دخول الجامعات. وهو قرار مُنتظر ويُعتبر طبيعيّا من وجهة نظر المُتطرفين الإسلاميين
فالمرأة في نظرهم عورة، ولا يجوز إظهار شعرة واحدة من شعرها، كما لا يجوز أن تتجوّل في الشارع ولا في أي مكان عمومي وأن تختلط بالذكور. كما أنها ناقصة عقل، ولا فائدة في صرف الأموال على تعليمها لأنها لن تفهم الدروس كما يفهمها الأولاد الشبان. ولأنها، على أية حال، لن تدخل إلى عالم الوظيفة أو الإنتاج لأنها لن تختلط بالمجتمع. وهي لن تتولّى، من باب أولى وأحرى، وظيفة قياديّة عملا بالمقولة : لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة
دولة أفغانستان بعيدة عنا جغرافيا وتاريخيا وحضاريا. لكن السؤال المطروح اليوم هو: هل أنها بعيدة عنا سياسيا وثقافيا واجتماعيا؟
طبعا، هي أبعد ما يكون عن تونسنا، أو لنقل إنها كانت كذلك منذ القدم، وخاصة خلال الستين سنة الأولى من الاستقلال. لكننا اليوم يحقّ لنا أن نتساءل هل نحن سائرون في طريقها منذ بضع سنوات؟
السير في طريق طالبان وداعش والإخوان المسلمين يُمكن أن يتعثّر وأن يجد صعوبات وعراقيل وصدّ وانتقادات، لما اتّسم به شعبنا من اعتدال وتسامح وتعايش مع المختلف، لغة ودينا وثقافة. لكنه يُمكن أن يصل إلى مبتغاه إن كانت طاقة مُريديه في اتجاه الدفع به إلى السلطة أقوى من فرامل معارضيه، حتى إن اتّخذ سيرهم وقتا طويلا. خاصّة لما يُعرف عنهم من عنف وإرهاب مقابل شعب هادئ ومُسالم
فبعد أن تحررت المرأة التونسية بقدر لا يُستهان به منذ بداية الاستقلال بفضل مجلة الأحوال الشخصية، وبفضل نضالات المستنيرين من نساء تونس ورجالها، ركبت امرأتنا المصعد الاجتماعي والثقافي والمهني بعزيمة وثبات، وباقتناع من المجتمع التونسي
وما هي إلا بضعة عقود حتى تسلّلت قوى الرجعية والتخلف والشدّ إلى الوراء إلى مواقع حساسة في السلطة ووجدت موقعا في وزارة التربية خلال السبعينيات من القرن الماضي لتُدخل على برامج التعليم التي وضعها بورقيبة والمسعدي تعديلا في العمق ليُصبح التلميذ التونسي يتعلّم أن الرجل له الحق أن يتزوّج أربع نساء، وأن يضرب زوجته، وأن النظام السياسي الوحيد الصالح للمجتمع هو نظام الخلافة، وما إلى ذلك
بعد تلك الفترة، وخلال نهاية التسعينات وبداية سنوات الألفين، شهدت تونس انغلاقا إعلاميّا حادّا أصبحت وسائل الإعلام التونسية نتيجةً له لا تُطاق. فالتجأ التونسيّون إلى القنوات التلفزية الجديدة الناطقة بالعربية، وخاصة منها الإسلاموية على غرار قناة « الجزيرة، وقناة « إقرأ » وغيرهما. وهي قنوات يُديرها مُتشدّدون دينيّون يبثّون أفكارا سامّة ويدعون إلى الانغلاق والتحجّر. وكان لهذه القنوات، جرّاء غياب إعلام تونسي مُتطوّر، أيما تأثير على عقول التونسيين في اتّجاه التطرّف الديني
هذا التطرّف الديني كان يدعمه في الآن ذاته التيار الإسلامي المتشدد في تونس الذي وُوجه بالحل الأمني المُتشدّد هو أيضا، ممّا جعل أخوان تونس يُوصفون ب »المضطهدين ». وتلك هي الصفة التي أطنبت في استعمالها حركة النهضة للحصول على عدد هام من أصوات الناخبين بعد الثورة. وبدأت معها رحلة الأدلجة الرسمية لغسل الأدمغة، انطلاقا من رياض الأطفال وباستعمال مفرط للمساجد وللمال الغزير
النتيجة القاسية على التونسيين تتمثّل بالخصوص في الآراء الرجعية التي أصبحت منتشرة في المجتمع بشكل مُفزع. فترى البنت مُحجّبة والجدّة تجوب شواطئ البحر بالبيكيني. وترى المرأة تُدافع عن حق زوجها بالزواج بثانية، ولِمَ لا بثالثة ورابعة
وحيث أن القوانين السارية ما زالت مُتقدّمة في هذا المجال منذ الاستقلال، ولم تتمكّن حركة النهضة من مراجعتها في الاتجاه الذي تريده، انتشر الزواج العرفي وعمّت تحركات الدعاة الذين منحوا لأنفسهم حق « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »، وازداد خطاب التكفير حدّة وعنفا. ولكن
أين السلطة القائمة من هذا الغليان؟ هل هي مُؤيّدة لدعم الإسلام السياسي وللتطرف الديني، أم هي تُعارضه؟
إن ما نخشاه هو أن يكون التطرف ليس مُزعجا بالنسبة إليها. ألم نُشاهد في السنة الماضية محاكمة صاحب مقهى واثنين من حرفائه بتهمة احتساء قهوة في محل مُغلق أثناء شهر رمضان؟ ألم يتغافل دستور الرئيس الجديد عن مبدأ مدنية الدولة وعوّضه بانتماء تونس إلى الأمة الإسلامية واعتماد مقاصد الإسلام؟ أليس القانون الانتخابي الجديد جاء ليتراجع عن أحد مكاسب المرأة المتمثّل في مبدأ التناصف في الانتخابات؟
الواضح هو أن المرحلة القريبة القادمة لن تكون سهلة على الشعب التونسي في هذا المجال، هذا الشعب المتسامح والمنفتح على الثقافات والأديان الأخرى وعلى الرأي المخالف عموما
وستسترجع المرأة التونسية مكانتها إن غدا أو بعد غد
منير الشرفي