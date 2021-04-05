لمن لا يعرف « قَلّابْ الفِيسْتَة » كمال بن يونس الرئيس المدير العام الجديد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

لمن لا يعرف كمال بن يونس الرئيس المدير العام الجديد لوكالة الأنباء « وات » هذا فهو
1) كمال بن يونس من بين المنتسبين لحزب التعويضات ممن شاركوا في احتجاز العميد المرحوم علي الحيلي في الجامعة كمال بن يونس
2) هو أول من قدم قضية في رابطة حقوق الإنسان سنة 2000 بدفع من بعض الذين أدوا بسياستهم الغبية إلى سقوط نظام الرئيس السابق المرحوم ابن علي
3) من أوائل المناشدين وهو كذلك من أوائل المتفصين من إمضائه
4) أيام كانت ألفة يوسف مرشحة لوزارة الثقافة وبعد أن ناقشتها في بعض ما جاء في كتابها حيرة مسلمة نشر كمال نصا ذهب فيه إلى أن ألفة شبيهة بسالم بوحاجب وخير الدين باشا والشيخ الطاهر ابن عاشور والطاهر الحداد
5) بعد ثورة البرويطة عيّن مديرا لإذاعة الزيتونة وهو الضيف الدائم في بعض المجاري المسماة غلطا مؤسسات إعلامية
أنس الشابي