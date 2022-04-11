لقد ولىّ زمن عبوديّة النساء

أثار عرض مسلسل رمضاني تتعلق قصته بالزواج العرفي وتعدّد الزوجات ردود فعل عديدة في صفوف المشاهدين فقد استنكر بعضهم أن تصوّر النساء في وضع ذليل باكية عاجزة وأن يصور الزوج كسيد آت من الماضي يتبجح بآيات القرآن الكريم ليبرر لنفسه الحق في زوجة ثانية على حساب الأولى التي تبدو كما لو أنها عاجزة تماما عن رد الفعل
إن تقبل الموضوع في حد ذاته يكشف الهوة السحيقة بين النخب « الحداثية » وعامة النساء. فبينما استنكر « الحداثيون » الطرح أصلا تراوحت ردود فعل النساء في المجموعات الافتراضية النسائية المغلقة بين التأكيد على أن عزة المرأة وكرامتها مرهونتان بتعلمها وعملها واستقلالها المادي و التأكيد على أن الحقوق التي اكتسبها النساء منذ مجلة الأحوال الشخصية ثمينة ولذلك عليهن التشبث بتلك الحقوق والمطالبة بالمزيد. أما بين هذين الموقفين فقد تضاءل بشكل ملحوظ في هذه النقاشات النسائية خطاب الدعوة والدفاع عن أحقية الرجل في تعديد الزوجات أو في الزواج سرا باسم الشريعة الإسلامية والحلال والحرام
ولئن كان خوف « النخب الحداثية » مفهوما فإن محاكمة العمل الفني قبل انتهاء حلقاته والإصرار على اعتبار عملية نزع الأقنعة عن الواقع أمرا مدانا فضلا عن انتظار أن يتحول العمل الفني إلى بيان ايديولوجي يؤكد مشكلة أساسية في تعريف الفن والضغط عليه ليكون معبرا بالضرورة عن ايديولوجية ما. أي أن يكون ذلك الفن ملتزما بالمعنى الذي حدده غرامشي فيعبر فقط عن قيم الطبقة الوسطى مثلا وتطلعاتها للمواطنة والمساواة. لكن الفنّ الذي يهدف إلى الربح- والربح حق مشروع -لا يفكر صناعه بنفس الآليات النضالية المقاومة بل يسعى منتجوه أولا إلى جلب أكبر عدد ممكن من المشاهدين وثانيا خلق الحاجة إذا لم يكن عند أولئك المشاهدين حاجة. وفي حالتنا نحن اعتمد منتجو المسلسل لا على خلق الحاجة لدى المستهلك بل على سد الحاجة الموجودة وتوجه إليها مباشرة لضمان جلب هؤلاء الذين باهتمامهم سترتفع قيمة العمل ويربح في سوق فيه منافسة شديدة في حيز زمني محدود
والحاجة التي سدها هذا المسلسل موجودة في مكانين: الأول في الواقع الحقيقي إذ تنتشر فعلا بشكل سري ظاهرة الزواج العرفي وكذلك توجد في الواقع ظاهرة تعديد الزوجات ويصاحب ذلك خطاب الإباحة وحق الرجل في أربع وهو الخطاب الذي غذاه الدعاة منذ الثورة بل راينا مظاهرة نسائية ترفع شعارات تعدد الزوجات وتطبيق الشريعة. ولكنّ المكان الثاني الذي توجد فيه هذه الحاجة هي المخيال الذكوري في المجتمع التونسي المسلم. ففي هذا المخيال شعور « شعبي » بحرمان مجلة الأحوال الشخصية الرجال من حق يعتقدون أنه شرعي وهبهم إياه الله فحرمهم منه بورقيبة. ولهذا انفجر بعد الثورة شعار تطبيق الشريعة ملخصا في أمرين أساسيين هما عودة الخلافة والحق في تعدد الزوجات. وليس هذا خاصا بتونس ففي العراق بعد سقوط النظام كان تعدد الزوجات أول قانون يسن ويا للأسف. فقد تهدم بلد عظيم فكان أول القوانين بعد الحرب اباحة التعدد. ثم راينا فنونا من العجائب مع دولة داعش وكان بين التونسيات مجاهدات النكاح اشتهرن بين كل العرب بهجرتهن بأعداد كثيفة وتصدرن المراتب الأولى في جهاد النكاح في داعش. وعدن إلى تونس محملات بالأسى والخيبة وأطفال أبرياء لا يعلم إلا الله شكل مستقبلهم وكيف يكون
إن المخيال الذكوري الذي يرى في المساواة بين الرجل والمرأة تهديدا له هو الذي اليه توجه منتجو المسلسل فحققوا له خياله: هاهو فتحي الهداوي في شخصيته يختزل ذلك الحلم المكبوت عامة أو المتحقق في بعض الأحوال لا محالة بنسب قليلة. وها هي النساء في كل البيوت يرفضن ويجبن ذلك الخيال بأمرين اثنين: تفوق البنات في الدراسة وتأنيث كل القطاعات التي تحرك البلاد من الفلاحات إلى المعلمات والإعلاميات والطبيبات والعاملات في كل المجالات. وفوق كل ذلك ها هن يرين في وجه تلك الزوجة العاجزة ذلك الوجه الذي يعرفنه حق المعرفة وجه الظلم والألم والإذلال والقهر ولا يرغبن فيه بعد أن أغلقت دار جواد وفتحت المدارس أبوابها للاولاد والبنات على حد السواء وصار لا فضل لولد على بنت ولا بنت على ولد إلا بالعمل الصالح. واليوم هل نخاف حقا على بناتنا من الظلامية والقهر والاستعباد باسم الدين أم من البطالة والتمييز الاجتماعي والركود الاقتصادي والفقر وكل ما يجلبه ذلك من عنف باسم الدين؟
إنّ سلاح البنات والفتيات اليافعات هو التعليم والعمل ولهن قانون يحميهن من العنف لكن الدولة عاجزة عن تفعيله وعن القيام بواجبها لتوفير الإحاطة لهن ولحمايتهن من الفقر والمرض والعنف ولهذا فإن أهم المخاطر التي تهدد المرأة التونسية اليوم كامن في غياب التنمية وإفلاس الدولة والبطالة. وهكذا فإن في مثل هذا العجز على توفير فرص العمل للنساء وأمام غياب التغطية الصحية وانتشار الفقر المؤنث تستفحل هشاشة النساء العاطلات واللواتي يجدن أنفسهن في وضعيات اجتماعية صعبة وقاهرة تجبرهن على الخضوع للبنى التقليدية التي تبرر تفوق الذكور دينيا أو الصراع معها. لهذا السبب على الدولة تحمل مسؤولية تفقير النساء واضطرارهن للبقاء مع معنفيهن(رمزيا أو ماديا) بسبب الفاقة والعجز عن إيجاد عمل
وتبقى الأعمال الدرامية فرصة لكشف بؤس الواقع والغوص في الأعماق لفهم وضعية النساء الصعبة وإذا كانت تلك الأعمال ذات غاية تجارية فعلى المستهلكين أن يقوا أنفسهم من مضار المواد التي يستهلكونها بعقولهم كما يقون أنفسهم من مضار المواد التي يتغذون بها في بطونهم. ومهمة المثقف أن ينبه للمضار إن وجدت لا أن يمسي وصيا على الآخرين. أما تعدد الزوجات والزواج العرفي في تونس فهي جرائم في القانون التونسي يعاقب مرتكبوها بالسجن وبطلان الزواج ويحسن تذكير الناس بذلك وبأن الآية الكريمة نزلت في سياق غير سياقنا وزمان غير زماننا وأنها اشترطت العدل وانتهت بالحسم في الأمر ب »لن تعدلوا » وفيها وضوح كاف أن الفكرة من أساسها قائمة على ظلم النساء واعتقاد التفوق عليهن وهيهات اليوم أن تسمح النساء لأنفسهن بمرتبة العبيد وتجوع الحرّة ولا تقبل بالذلّ والقهر والدونية. فلقد ولى زمن عبوديّة النساء
بقلم زينب التوجاني