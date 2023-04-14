لقاء مستراب بين وزير الدّاخليّة كمال الفقـي و نور الدّين الطبّوبي

استقبل وزير الدّاخليّة السيّد كمال الفقـي مساء يوم 13 أفريل 2023 بمقرّ الوزارة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل السيّد نور الدّين الطبّوبي
وكان اللقاء مناسبة عبّر من خلالها السيّد نور الدين الطبوبي عن تقديره للسيد كمال الفقي مُتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما تمّ التطرّق إلى الوضع العام بالبلاد والتزام وزارة الدّاخليّة بتطبيق القانون في كنف الإحترام التام للحقوق والحرّيات
المصدر: وزارة الداخلية
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ملاحظة هامة : الإتحاد العام التونسي للشغل وأمينه العام لم يشيرا إلى حد هذه الساعة لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا اللقاء المستراب
السؤال المطروح : لماذا يسكت الطبوبي عن هذا اللقاء الذي تم يوم أمس و قد عودنا نشر كل لقاءاته و أنشطته حينيا أو مباشرا على الصفحة الرسمية بالفايسبوك الخاصة بالإتحاد؟