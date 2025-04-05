لقاء تشاوري وتنسيقي بين وفد من الدستوري الحر و وفد من قيادات حركة حق

في إطار المبادرة المتعلقة بتجميع القوى الوطنية المدنية من أجل إعداد وثيقة تتجمع حولها مختلف القوى الحيّة في البلاد، تم لقاء بمقر الحزب الدستوري الحر بين وفد من الديوان السياسي للحزب ووفد من قيادات حركة حق وذلك مساء اليوم الجمعة 04 أفريل 2025 للتشاور حول آليات العمل المشترك كلقاء تمهيدي لعرض رؤية كل حزب حول المبادئ والأسس التي ستتضمنها الوثيقة المشتركة
وقد جاءت وجهات النظر متقاربة في أغلب النقاط، وتم الإتفاق على عقد لقاءات قادمة لمواصلة المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية الإعتبارية بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة للمبادرة من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز الأزمات التي تعيشها تونس
تونس في 04 أفريل 2025
بــــــيــــــان