لقاء تشاوري بين وفد من الدستوري الحر ووفد من قيادات حزب الإئتلاف الوطني التونسي

إنتظم مساء اليوم الثلاثاء 08 أفريل 2025 بالمقر المركزي للحزب الدستوري الحر لقاء بين وفد عن الديوان السياسي للحزب ووفد من قيادات حزب الإئتلاف الوطني التونسي الذي يترأسه الأخ ناجي جلول وذلك في إطار مواصلة التنسيق لتنفيذ المبادرة السياسية الهادفة إلى تجسيم التقارب بين القوى الحية في المجتمع المؤمنة بالنظام الجمهوري والدولة المدنية العصرية من أجل صياغة وثيقة إطارية تستند إلى القواسم المشتركة بين مختلف هذه القوى تتضمن جملة من المبادئ والأسس التي وجب التحرك في إطارها من أجل المحافظة على مقومات الدولة الوطنية ومنع أي إنحراف من شأنه الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وتكون منطلقا لضبط الأولويات وتحديد الخطوات المشتركة للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد
هذا وقد قام الحزب بعديد من الإتصالات واللقاءات الأوّليّة مع عدد من ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وثلة من الشخصيات الوطنيّة الإعتباريّة في إطار هذه المبادرة وستتواصل هذه اللقاءات والمشورات في قادم الأيام