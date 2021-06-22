توفي مساء اليوم الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر 33 سنة (وليد بن كمال ولد عمي علي بن نصر)، بالمستشفى الجهوي بالقصرين، بعد إصابته في انفجار لغم أرضي وضعه أبناء الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، بمنطقة الوساعية من معتمدية سبيطلة التابعة لولاية القصرين، وفق ما اوردته إذاعة « موزاييك » نقلاً عن مصدر طبي
وتقع منطقة الوساعية في سفح جبل سمامة
لغم وضعه أبناء الغنوشي يقتل شابا بمنطقة الوساعية من معتمدية سبيطلة
22/06/2021 |
توفي مساء اليوم الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر 33 سنة (وليد بن كمال ولد عمي علي بن نصر)، بالمستشفى الجهوي بالقصرين، بعد إصابته في انفجار لغم أرضي وضعه أبناء الغنوشي الذين يذكرونه بشبابه ، بمنطقة الوساعية من معتمدية سبيطلة التابعة لولاية القصرين، وفق ما اوردته إذاعة « موزاييك » نقلاً عن مصدر طبي