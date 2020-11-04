لطفي زيتون يستقيل من موقعه في النهضة استباقا لرجوع حمادي الجبالي

بعد اغتيال شكري بلعيد طالب حمادي الجبالي بتكوين حكومة تكنوقراط وهو أمر رفضه الغنوشي وسارع إلى تهديده في خطاب في شارع بورقيبة بالويل والثبور فما كان من الجبالي إلا أن انسحب صامتا وبقي على حاله إلى أن عاد من الباب الخلفي في المؤتمر العاشر
هذه الأيام وبعد أن كثر الهرج والتشويش اتجه الغنوشي إلى إعادة الطاقم القديم ممن ثبت ولاؤهم في كل الأوقات إذ يروج حاليا أن حمادي الجبالي عائد إلى قيادة الحركة وهو أمر يبدو أن لطفي زيتون لم يستسغه إذ سبق أن دخل في خلاف معه أيام كان مستشارا له في القصبة ووصل به الأمر إلى حد وصفه بأنه : « ليس على درجة من النضج والتواضع تسمح له بالاستماع إلى مستشاريه » وحتى لا يشترط الجبالي استبعاد زيتون من المكاتب سارع هذا الأخير بالاستقالة منها لأنه يعلم جيدا أن الغنوشي لن يتورع عن التخلص من أي كان إن تبين أن له مصلحة في ذلك
أنس الشابي