لطفي زيتون ، إمّا يسَكَّرْ جَلْغتُو أو يستقيل

يوميات الحجر الصحي الموجه – اليوم السادس- السبت 09 ماي 2020
مهداة الى الفنان لطفي بوشناق
الوضع الوبائي في تونس ليوم السبت 09 ماي 2020
(لم يقع الاعلان عن البلاغ اليومي الى حدود منتصف الليل و 20 د )
نصاف بن علية: تطبيق إجراءات التقصي والتوقي من فيروس كورونا على التونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في العودة إلى تونس
قالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم السبت 09 ماي إنه سيتم تطبيق إجراءات التقصي والتوقي من فيروس كورونا على التونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في العودة إلى تونس وذلك في إطار رحلات إجلاء نظرا لتواصل غلق الحدود. . وأكدت بن علية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن لجنة الحجر الصحي برئاسة الحكومة التي تضم ممثلين عن عدة وزارات بما فيها وزارة الصحة تقوم يوميا بتحديد القائمة الإسمية للأشخاص الذين تقدموا بمطالب للعودة الى تونس قصد ضبط موعد وصولهم ونقلهم وإيوائهم. وتتم في مرحلة أولى تقصي فيروس كورونا المستجد لدى التونسيين المقيمين بالخارج لدى وصولهم الى المطارات ثم نقلهم إلى مراكز الحجر الصحي الاجباري لمتابعتهم طيلة 14 يوما من قبل فريق صحي تجنبا لإمكانية نقل العدوى وحماية لهم ولبقية المواطنين، وفق هذه المسؤولة. وأوضحت أنه يتم إجراء تحاليل مخبرية على الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس والمخالطين لهم ايضا كما يتم عزل الأشخاص القادمين من الخارج الذين أثبتت التحاليل المخبرية إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد سواء في المطار أو بعد نقلهم إلى النزل، قبل أن يتم نقلهم الى الأماكن المخصصة للمصابين بالفيروس لتلقي العلاج اللازم. وأفادت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد التونسيين الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المراقب بعد عودتهم الى ارض الوطن عبر رحلات إجلاء، مشيرة إلى انه تم إجلاء نحو 18 ألف شخص منذ غلق الحدود. واعتبرت أن تونس نجحت في السيطرة على وباء فيروس كورونا المستجد بفضل العديد من الإجراءات الوقائية على غرار فرض إجراء الحجر الصحي الاجباري بعدما اتضح أن عديد الأشخاص لم يحترموا الحجر الصحي الذاتي.
قطاع السياحة ومواجهة تداعيات أزمة كورونا
اكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، ان عدة اجراءات لدعم القطاع السياحي سوف يعلن عنها خلال الاسبوع القادم خاصة وان القطاع وكافة الانشطة المتولدة عنه يحتاج الى دعم مالي يقدر ب500 مليون دينار. جاء ذلك خلال ندوة نظمها عن بعد مركز الدراسات المتوسطية والدولية المتفرع عن المدرسة السياسية بتونس حول موضوع « السياحة والصناعات التقليدية في مواجهة الأزمة
وتشير الدراسات والمؤشرات الاقتصادية ان خسائر القطاع تتجاوز 6 مليار دينار رغم ان المداخيل السياحية لسنة 2019 قد تجاوزت 9 مليار دينار وهو رقم يعادل تقريبا مداخيل 2010 اما عدد الليالي المقضاة سنة 2019 فهي في حدود 30 مليون ليلة مقابل 35 مليون ليلة سنة 2010 وكان عدد السياح الذين زاروا تونس السنة الفارطة في حدود 9 مليون و400 الف سائح . وأشار الوزير الى ان عدد السياح قد ارتفع ولكن عدد الايام السياحية المقضاة قد انخفض حيث ان نوعية الزيارات السياحية قد اختلفت وتعددت من بلاد الى اخرى في العالم وأضاف الوزير ان عودة النشاط مرتبطة بنتائج الحجر الصحي الموجه، مبرزا ان الوزارة ستطرح بروتوكولا صحيا خاصا بقطاع السياحة يهم كافة المتدخلين في القطاع من اصحاب النزل والادلاء السياحيين والنقل وذلك طبقا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة. ويهدف هذا البروتوكول الى استعادة النشاط السياحي تدريجيا واستقبال زوار تونس في احسن الظروف مع دعم السياحة الداخلية وسياحة القرب ودعا الوزير اصحاب النزل ووكالات الاسفار الى تقديم عروض تفاضلية للعائلات التونسية بأسعار خاصة وفي المتناول وذلك عبر التعاون مع وداديات المؤسسات بتمديد اجال استخلاص الحجوزات وأيام العطل.
أماني الوزير لطفي زيتون لا يمكن التعبير عنها في الاذاعة والوزير عليه اما الصمت أوالاستقالة
حل السيد لطفي زيتون ضيفا على أمواج اذاعة موزاييك وأجرى حوارا شيقا مع السيدة أمينة بن دوة أجاب فيه بطريقة اصبحت تميزه في محاولة تقديم نسخة خفيفة ومرحة لحركة النهضة الإخوانية حتى تكون متماهية مع الوضع التونسي حيث كان السيد زيتون من أول المنبهين في حركته الى ضرروة القيام بمراجعات الى التفرد بالاعلان عن اجتهاداته في هذا المجال أو ذاك . وهذا وان كان محمودا في مجال الاجتهاد الفكري والسياسي الذي يدفع الأحزاب الى الانفتاح أكثر على محيطها وهذا بالطبع يبقي أمرا لا يهمنا ويخضع لتقييمات الحزب الذي ينتمي اليه. لكن يتعلق باجتهادات وزير ينتمي الى حكومة الدولة التونسية فان الأمر يصبح من اهتمامات جميع المواطنين. فالتمني الذي عبر عنه اليوم السيد لطفي حول استثناء أعوان الصحة والنظافة والأمنيين من اقتطاع يوم عمل وان كنا نشكره على نبل المشاعر فان الحوارات الاذاعية للوزراء ليست المجال المخصوص للتعبير عن الأماني حول أشياء سبق الحسم فيها في مجلس الوزراء خاصة وأن الأمنيين عبروا عبر منظماتهم عن غضبهم أن يشملهم الاقتطاع كما عبر العديد من الشخصيات في مقالات صحفية من أن استثناء الجيش الأبيض والأمنيين والجيش هي حركات رمزية تقوم بها المجموعة الوطنية تؤكد بها اعترافها بالجميل لهذه القطاعات التي تخاطر بحايتها وتحرم من الرجوع الى بيوتها والى عائلاتها من أجل أن نعيش نحن في أمان. وبما أن السيد لطفي زيتون حديث العهد بالتوزير ويريد أن يكون منفتحا على التجارب الأخرى فاننا نذكره بالقولة المأثورة للوزير ورجل الدولة الفرنسي جون بيار شوفانمنت عندما قال أن الوزير يدافع عن أفكاره في مجلس الوزراء أي في داخل الحكومة التي ينتنمي اليها أما خارجها ف : الوزير يستقيل أو يغلق فمه
Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l’ouvrir, ça démissionne
هدية الفنان لطفي بوشناق للجيش الأبيض في مواجهة الكورونا
ورد في كل من القدس العربي وتم تأكيده غي اذاعة موزاييك اصار الفان التونسي الكبير لطفي بوشناق أغنية مستوحاة من الواقع الذي تعيشه البلاد التونسية الى جانب بلاد العالم في زمن الكورونا. والأغنية الجديدة بعنوان « الجنود البيض »، وهي أغنية موجّهة للأطباء الذي يخوضون معركة كبيرة في مواجهة فيروس كورونا في تونس. ويقول في مطلع الأغنية: « من غير رمي ورود والفضل ليك يعود.. شفنا رجال تحارب وشفنا نساء جنود.. تونس رغم المصايب حاذقة وربتنا… تونس فيك شي لامم شملنا ويربطنا.. بغض النظر عن ظرفنا الموجود ». وأشار بوشناق إلى أن العمل الجديد هو تحية للأطباء والجيش والأمن وعمال النظافة في تونس، مضيفا: « لم أستطع عدم التفاعل مع ما يحصل في تونس والعالم. ومهما قدمنا لهؤلاء، فنحن لهم مقصرون ».
عودة لموضوع الاجراءات المعلنة حول الاعلام : هل بهذه السهولة التقاء كل هؤلاء في حلف واحد؟
سبق وان أعلمنا في يومية سابقة عن انعقاد مجلس وزاري مضيق ترأسه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ يوم 6 ماي الجاري قد اقر 4 قرارات لدعم قطاع الإعلام ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا، على غرار اقرار اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الاذاعية والتلفزية الخاصة . وقد أوردنا مواقف الأطراف المهنية من نقابة الصحفيين والجامعة العامة للاعلام اللتان انتقدتا بشدة الاجراءات في حين رحب بها السيد الطيب الزهار مدير جمعية مديري الصحف. ألا أن النقاش تركز في اليومين الأخيرين حول موضوع المساعدة التي جاءت غداة الاجراءات والمتعلقة بالتلفزات والإذاعات الخاصة. فقد أعلن اليوم السبت 09 ماي الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف أن الائتلاف قرّر الطعن في قرار الحكومة المتعلّق بالاجراءات الاستثنائية لفائدة المؤسسات الاعلامية وعلى رأسها التلفزات الخاصة وقال مخلوف في تدوينة نشرها على صفحته بموقع الفايسبوك « المال العام مجعول للزواولة موش لأصحاب المليارات باش يلمعوا بيهم وجه الحكومة . ومن ناحيته طالب الحزب الجمهوري، اليوم السبت، الحكومة بالرجوع عن الاجراءات المعلنة قبل ايام لدعم قطاع الاعلام وتوجيه تلك المخصصات إلى دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تمر بصعوبات حقيقية في هذا الظرف الاقتصادي و الوبائي الدقيق . واعتبر الحزب ه تلك الاجراءات الحكومية « إهدارا للمال العام وصرفا له في غير وجهته المفترضة » كما عبّر الحزب الذي اكد تمسكه » بقواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة »، عن خشيته من ان تكون هذه القرارات « مقدمة لاسترضاء أصحاب القنوات التلفزية الخاصة التي يسيطر على أغلبها أصحاب المال ولوبيات النفوذ السياسي والتي لم ترتق في أدائها إلى مستوى الجودة والتعدد والموضوعية »،وفق نص البيان .
ومهما يكن من أمر لا بد أن تعمل الأطراف المتدخلة في القطاع وخاصة النقابات المهنية المعنية على فض الاشكاليات المتعلقة بدفع هذا القطاع الحيوي والتفكير في اعادة الروح للصحافة الورقية بعد التوقف الاجباري الذي عرفته في زمن اجتياح الكورونا. كما أنه لا بد من التناول العقلاني للموضوع الذي بات للمزايدات والشعبويات المتخفية وراء « الزواولة » فالتخفيض ب 50 في المائة المعلن في معاليم البث الرقمي الأرضي يخص الديون المتخلدة بذمة القنوات التلفزية اذا ما قامت بدفعها الآن وقبل نهاية مدة بعينها. فاذا كان من المشروع المطالبة بمعالجة أوضاع قطاع الاعلام بمشاركة كل الأطراف الممثلة فانه من المهم أيضا تقديم المطالب دون تهويل وتوجيه أصابع الاتهام لأطراف بعينها فالقطاع الاعلامي الحاص أصبح جزءا من المشهد الاعلامي منذ الثورة ويلعب دورت أساسيا في ارساء التعدد الاعلامي ولا بد من ابعاد ملف الاعلام عن المزايدات لتفويت الفرصة على المغالين وعلى الشعبويين.
حكومة جديدة في العراق لمواجهة كورونا والبروز الجديد للدواعش في وضع صحي بائس
أقر مجلس النواب العراقي في وقت متأخر من سهرة الاربعاء 06 ماي التشكيلة الحكومية الجديدة في نصف عددها من الوزراء برئاسة مصطفي الكاظمي وبذلك تم وضع حد لحالة الفراغ السياسي التي عاشها العراق بإشراف حكومة تصريف أعمال لمدة خمسة أشهر بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي عاشها البلد طيلة أشهر. وستكون طبيعة الحكومة الجديدة انتقالية تنتهي مدتها بإجراء انتخابات جديدة لكن من اولى المهمات التي ستطرح أمامها التصدي لوباء الكورونا ومعالجة تداعياته والتصدي للأعمال الارهابية لداعش التي عادت للنشاط والمبادرة باقرار اجراءات اجتماعية للتخفيف على الطبقات الفقيرة. وفي رصد لجريدة طريق الشعب العراقية بتاريخ اليوم السبت علقت الجريدة على الوضع الصحي وذلك على اثر حديث للوزير السابق جعفر جعفر عالوي في الذي قال في مقابلة متلفزة، ربما كانت الأخيرة له قبل مغادرة منصبه، ان نسبة تخصيصات وزارة الصحة في الموازنة تجعلنا غير قادرين على توفير جميع احتياجات الأمراض المزمنة . فالاحتياجات الصحية والعلاجية، ومن بينها الأدوية تخصص لها نسبة متدنية، إذ تعادل أقل من 1 في المائة من اجمالي الناتج المحلي في العراق، وقد كانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت ان الأردن تخصص 6.3 في المائة الأردن، و8.3في لبنان، و1.4 في إيران . كما أن العراق لا يوفر الا قسطا متواضعا الأدوية الرئيسة ، بينما يعا ني عديد المرضى من عدم توفر أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة من هذا غيض من فيض الحقائق المؤلمة الماثلة ، يضاف اليها ما كشفه تفشي وباء كورونا من محدودية إمكانات قطاعنا الصحي وقلة تخصيصاته وضعف بناه التحتية. وكل هذا اليوم امام انظار الحكومة الجديدة؟ فما عساها فاعلة، وكيف ستخلص القطاع من المافيات المسيطرة والمتحكمة بصحة المواطن ؟
تونس-أريانة سهرة السبت 09 ماي 2020
الدكتور حبيب القزدغلي