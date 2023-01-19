لجنة المصورين الصحفيين تستنكر تصريحات محمود البارودي

صرح عضو المجلس التأسيسي السابق محمود البارودي في برنامج تلفزي قيامه بعملية رشوة لمصور صحفي بالتلفزة التونسية داخل المجلس لتلميع صورته أثناء مدته النيابية بالمجلس والتغاضي عن غيابه بعدم تصويره داخل القاعة ، وعليه فإن لجنة المصورين
-تستنكر هذا التصريح الذي شوه صورة الزملاء المصورين الصحفيين ومس من مهنيتهم ما عرضهم للتشويه على مواقع التواصل الاجتماعي والاساءة للمرفق العمومي وباقي العاملين في القطاع. وتعتبر ان اعتذار البارودي في صفحته الرسمية وفي البرنامج الاذاعي خطوة في الاتجاه الصحيح وتكريسا لثقافة الاعتذار
كما تؤكد لجنة المصورين الصحفيين على تمسكها بحرية التعبير ورفض الرقابة القبلية إلا أنها تدعو كل من يعتلي أي منبر إعلامي للتحلي بروح المسؤولية وترفض هذا الإستهتار بقدسية المصدح
هذا وتؤكد لجنة المصورين الصحفيين استعدادها التوجه للقضاء لتتبع كل من يتعمد الإساءة لسلك المصورين الصحفيين إيمانا منها بمبدأ عدم الإفلات من العقاب بعد التشويه الذي لحق مصوري التلفزة الوطنية
تونس في 19 جانفي 2023
لجنة المصورين الصحفيين
الرئيس
ياسين الڤايدي