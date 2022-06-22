لبيب الزلم…والوزيرة الزلمومية

خرجت علينا وزيرة البيئة العالمة العلاّمة بكل شاردة وواردة في مجال نشاطها بقولها « لبيب من الأزلام »…لا يا شيخة…أعدت إلى مسامعنا ما شنّف اذاننا في بداية من يسمونها ثورة…؟؟ لا يا شيخة هل ولدت بعد يوم الخديعة؟ أم كنت تعيشين خارج أرض الوطن تناضلين الأزلام من بلاد العام سام أو الخالة اليزابيت أو العمّ ماكرون وزوجته المصون…قليلا من الخجل يا شيخة…فأنت « زلمة » من الأزلام…أنت ولدت في بلد الأزلام…عشت في بلد الأزلام…كبرت في بلد الأزلام…درست في بلد الأزلام…تقلّدت المناصب في بلد الأزلام…أتستهزئين بلبيب المسكين فقط لأنه عاش في عهد الأمان…والاطمئنان… منذ أكثر من عشر سنوات وأنتم تفسرون…وتستكشفون…وتحللون…وتدورون في دائرة مفرغة من الخطب والشعارات العبثية…وتستنبطون المشاريع الوهمية …وتعدون الشعب ببيئة سليمة…فماذا وجدنا…وجدنا البؤس…والتلوث…وغباركم الذي تصاعد إلى السماء…من وطأة ثقل اقدامكم وأكاذيبكم…ألم يعترف اغلبكم بقولهم ” ليس في الإمكان خير مما كان” ….اختشي يا بتّ….يا زلمومية…بلهجة الإخوة الصعايدة
سلامة حجازي