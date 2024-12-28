لبنان يبعد عشرات الضباط والجنود السوريين من نظام الأسد

أبعد لبنان نحو 70 ضابطاً وجندياً سورياً إلى بلادهم، بعد أن عبروا الحدود بصورة « غير قانونية »، وفقاً لما ذكره مسؤول أمني لبناني والمرصد السوري لحقوق الإنسان
ونقلت وكالة الأنباء « رويترز » عن المسؤول قوله، إنهم « وجدوا الضباط والجنود السوريين في شاحنة في مدينة جبيل الساحلية الشمالية، بعد أن فتشها مسؤولون محليون »، فيما لم يعلق مسؤولون لبنانيون أو سوريون على ما ورد
وأشار المسؤول إلى أن العسكريين السوريين من رتب مختلفة دخلوا عبر -معبر العريضة- في شمال لبنان
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن السلطات السورية الجديدة احتجزت الضباط والجنود المبعدين من لبنان، فور عبورهم الحدود
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر، قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إن المستشارة العليا للرئيس السابق بشار الأسد، بثينة شعبان غادرت بيروت بعد دخولها لبنان بشكل قانوني