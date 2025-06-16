لا يمكن ، قانونًا ، محاكمة الأستاذة سنية الدهماني مرّة ثانية على نفس الفعل

قرّرت اليوم الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 تأخير النظر في قضية الأستاذة سنية الدهماني إلى جلسة يوم 30 جوان 2025، وذلك تأخيرًا نهائيًا، رغم تمسّك هيئة الدفاع بطلب تأجيل بمدّة أوسع، اعتبارًا لما يقتضيه حسن إعداد وسائل الدفاع، خاصّة وأن الأستاذة الدهماني تُحاكم في هذا الملف وهي في حالة سراح
وتتعلّق القضيّة بتصريحات أدلت بها الأستاذة سنية الدهماني حول وجود مظاهر للعنصرية في تونس. ويُذكر أن هذه القضية سبق أن كانت محلّ تعهّد قضائي، وصدر فيها حكم ابتدائي تم الطعن فيه بالاستئناف، وانتهى إلى إصدار حكم استئنافي بالسجن لمدة سنة ونصف
وعليه، فإنّ هذه القضية يُفترض أنّها قد اتصل بها القضاء، ولا يمكن قانونًا محاكمة الأستاذة سنية الدهماني مرّة ثانية على نفس الفعل، تطبيقًا لمبدأ : عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الوقائع
الأستاذ سامي بن غازي