لا يزعجبني أبدا الكفر بالذات الإلهية و الكفر بالذات الرئاسية

قال صاحبي
أنا أؤمن بالذات الإلهية وأؤمن بالذات الرئاسية وأؤمن بالذات الإنسانية وأؤمن بكل الذوات
ومع ذلك لا يزعجبني أبدا الكفر بتلك الذوات، فلولا الكافرين لما كان هناك مؤمنون، والكفر بتلك الذوات لا يتطلّب تدخّل المؤسسة العسكرية
قلت
ـ هذه تدوينة للتضامن مع المدوّنة التي تحاكم بسبب تدوينة كتبتها واتهمت أن في التدوينة مسّ بالذات الرئاسية المقدّسة في المؤسسة العسكرية، والمقدّس في النظام العسكري ليس هو المقدّس في المجتمع المدني
مع احترامي لكل الذوات المقدسة والمدنّسة في الديمقراطية التونسية
ألووووووو
حسن بن عثمان