لا مستقبل لعبير و لو بعد سقوط النهضة ما لم تفهم حقيقة الثورة البورقيبة

هذه صورة التقطت الأيام الأولى لثورة 14 جانفي بشارع الحبيب بورقيبة ولقد نشرتها بعد أن وجدتها منشورة على صفحة فايسبوك يوم 29 فيفري 2011. الثورة كانت بورقيبية بالأساس ووقع تحويل وجهتها بتدخل الخونه عملاء الأمريكان
و علينا اليوم أن نعمل على تصحيح المسار باسترجاع المبادرة الثوريه البورقيبية لا أن نتركهم يتشدقون بالثورجية و نكتفي برد الفعل الإنهزامي الذي يتمثل في موقف ارتدادي مرجوج يجعل بعض قواعد حزب عبير يعتبرون يوم 14 جانفي يوم مشؤوم. لا مستقبل لحزب عبير و لو بعد سقوط النهضة و صعودها إلى سدة الحكم ما لم يقطع مع الحنين لحزب سبعة الحية الذي قال فيه التاريخ كلمته وانتهى
الأستاذ الناصربن الشيخ