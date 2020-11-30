لا للاعتداء على رموز العلم والثقافة

تعرّض بيت الأديبة المُبدعة آمنة الرميلي والأستاذ البشير الوسلاتي إلى اعتداء غاشم عمد مُقترفوه إلى حرق مكتبتهما الثريّة بالكتب النفيسة التقدميّة والحداثيّة
وعلاوة عن القيمية الرمزية للكتاب عموما، مصدر العلم والمعرفة، فإن الكتب المستنيرة تُشكّل لدى أحبّاء الظلام وأعداء الحياة سلاحا لا يقدرون على مجابهته لما يتضمّنه من حجج وأدلّة علمية تستعصي على فهمهم وتدحض إيديولوجياتهم الغبيّة وتأويلاتهم السطحية المُتخلّفة للدين وللمجتمع وللحياة
ولا يسع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، أمام هذه الجريمة النكراء، إلا أن يُعبّر عن تضامنه الكامل ومساندته المُطلقة للأستاذيْن، وأن يُنبّه إلى خطورة هذه الخطوة التي أقدم عليها أصحاب المشروع الظلامي والتي تُذكّر بعصور الانحطاط وإخماد صوت العقل
كما يُؤكّد على أن حماية الدولة ضد الإرهاب والتطرّف لا يجب أن تقتصر على الحماية الجسدية للمدافعين عن الحقوق والحريات وعن المبادئ التقدمية والمدنية، وإنما يجب أن تطال أيضا العلوم والمعرفة والحريات الأكاديمية وعلى رموزها من أدب وثقافة وحرية التعبير
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
30-11-2020
الرئيس
منير الشرفي