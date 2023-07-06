لا للاتفاقية المشبوهة مع الاتحاد الأوروبي

نظرا إلى أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس أصبح وشيكا، يهم المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة التنبيه إلى المخاطر التالية التي يُمكن أن تنجرّ عنه
–إن الاتحاد الأوروبي، بدوله السبع والعشرين، ليس بحاجة إلى أي إعانة من بلادنا، بل العكس هو الصحيح. وما حرص أوروبا على التعجيل بإبرام هذا الاتفاق إلّا لما يضمنه من خدمات لمصالحها في موضوع الهجرة
– تزداد مسألة المهاجرين من جنوب الصحراء إلى تونس تعقيدا يوما بعد يوم خاصة مع تكاثر عددهم الملاحظ في الفترة الأخيرة تكاثرا يؤكد وجود شبكات مشبوهة تتمعّش من جلبهم إلى بلادنا حسب الناطق الرسمي لمحكمة صفاقس 1، ومع تنامي الاحتقان اليومي والمشاحنات والمواجهات مع المواطنين. وفي هذا الصدد يعبّر المرصد عن مخاوفه من نتائج هذه الأوضاع من تناحر، وتفشي الأوبئة، ومن انتشار حالة الاحتقان من صفاقس إلى بقية مناطق البلاد، وهو ما يُشكّل خطرا داهما على الأمن القومي
كما يُعبّر المرصد عن استغرابه الشديد لمنع المعلومات الرسمية الدقيقة بخصوص فحوى الاتفاق المزمع عقده مع الجانب الأوروبي بخصوص الهجرة، ويُطالب بالشفافية التامة في الخطاب الرسمي، قبل التوقيع النهائي، حتى يكون الشعب على بيّنة ممّا ينتظره بخصوص قوته وصحته وسلامته وسيادته، كما يُطالب أيضا الاتحاد الأوروبي بعدم اتّخاذ الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها تونس ذريعة لحل مشاكل الهجرة في أوروبا على حساب سيادة بلادنا وأمنها
05-07-2023
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي