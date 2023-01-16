لا لدولة الخلافة في الجمهورية التونسية

سجل المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، بكامل الحسرة على ما آلت إليه بلادنا، السماح لمظاهرة، قرب وزارة الداخلية، يوم السبت 14 جانفي، رفع فيها « حزب التحرير » أعلامه السوداء وشعاراته المنادية بإرساء دولة الخلافة، ناكرا لوجود دولة تونسية مستقلة ذات سيادة، وناكرا لمؤسساتها التي يرمز إليها العلم الذي استشهد من أجله آباؤنا وأجدادنا
وإذ يُعبّر المرصد عن استغرابه من عدم ردّ أي فعل رسمي أمام هذه الشعارات، في الوقت الذي سجّل فيه الصدّ الأمني لبعض المتظاهرين الآخرين، فإنه
1/ يعتبر أن الدعوة إلى دولة الخلافة هي تآمر على دولة الجمهورية
2/ يدعو بإلحاح شديد إلى تطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع صراحة تكوين أحزاب ذات مرجعيات دينية، على الأحزاب الإسلامويّة، وفي مقدمتها حزب التحرير، بالإضافة إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة
3/ يدعو إلى غلق الجمعيات والكتاتيب والمدارس المُسمّاة ب »القرآنية » والتي تقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا بأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل، وخاصة منها جمعية « علماء المسلمين » المُصنّفة إرهابية في عديد دول العالم
4/ القيام بمراجعة دستور 2022 لاسترجاع المكسب الأساسي المتمثّل في مبدأ مدنية الدولة التونسية، مع حذف كل ما يتضارب مع هذا المبدأ في ذلك الدستور
16-01-2023
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي