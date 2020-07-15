فقط لا تكذبوا

فقط للتاريخ
السبسي، رحمه الله، باختياره نهج التوافق، وحسابات بعض الحداثيين الانتهازيين كان لهم دور كبير في استمرار حكم الإخوان
واليوم عبير موسي، ومعها ثلة من الوطنيين والوطنيات هم من يفتحون الطريق للقضاء على الإخوان
مساندة عبير ليست مساندة لشخص عابر، انها إقرار بواقع رمزي واعتراف لا ينكره إلا جاحد…فلم تتحلحل الأمور الا بعبير وبالدستوري الحر
من جهة أخرى، موقف قيس سعيد من النهضة والغنوشي يحسب له ويشكر عليه
بعبارة أخرى، بعيدا عن كل الأحزاب والجمعيات والكتل والانتماءات…مهما يكن انتماؤك، فهذه الأيام هي فرصة تونس حتى تولد من جديد
الدكتورة ألفة يوسف