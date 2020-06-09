معركتهم ليست مع بورقيبة ولا مع فرنسا. لان بورقيبة دخل التاريخ من باب المعرفة التاريخية (تونسيا وخارجيا) ولن يخرجه منه الجهلة. لان بورقيبة دخل وجدان التونسيين ولن يخرجه منه الخونة. معركتهم هي ضد الدولة الوطنية وضد العقل المعرفي. ضد الدولة وعقلانيتها لانها حجرة عثرة أمام تصورهم لوجود التونسيين خارج الجغرافيا الوطنية. وضد الدولة بعقلانية قوانينها وتنظيمها. هم ضد المعرفة التاريخية لانها تؤسس موضوعيا لوجود التونسي داخل التاريخ وداخل الإنسانية مما يضرب تصورهم له ككائن محنط خارج الزمان ينتظر فتوى جاهلة تبيح له حتى التنفس
لا تستغربوا يوما من خونة يولون أدبارهم تقية ليمجدوا فرنسا وبورقيبة. فقد عهدنا منهم التزلف والوقوف على اعتاب الكبار تمسحا عند ضيق الحيلة وتعودنا منهم السطو على التاربخ وعلى الرموز دون حياء
لسنا في حاجة لمحاربتكم فيكفينا جهلكم حليفا. ولسنا في حاجة للدفاع عن الوطن إذ تكفينا خياناتكم. قافلة التاريخ، دولة ومعرفة، تسير، وجهلكم ينبح خيانة وحاشى لكلاب تنبح وفاءً
نحن هنا لتونس المستقبل بعقلنا وعزيمتنا، وانتم أشباح من الماضي ستدوسكم عجلة التاريخ والمعرفة
عادل اللطيفي