لا أهلاً بالغنوشي : الكويتيون يرفضون زيارة الإخواني الخريجي زعيم النهضة لبلدهم

يواجه زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان التونسي راشد الخريجي الغنوشي حملات هجومية من المواطنين الكويتيين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضا على زيارته المرتقبة إلى بلدهم
أعلن مجلس الشعب التونسي يوم الإثنين الماضي تلقى رئيس البرلمان راشد الغنوشي دعوة رسمية من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
وقال مجلس نواب الشعب التونسي في بيان له، إن الدعوة جاءت في رسالة خطية للغنوشي تتضمن التأكيد على تعزيز أواصر الصداقة البرلمانية حول عدد من المسائل محل الاهتمام المشترك
لا أهلاً بالغنوشي
تصدر هاشتاج #لا_أهلاً_بالغنوشي على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيرا عن رفض الكويتيين لزيارة الغنوشي للكويت
غضب شعبي
أثارت زيارة الغنوشي المرتقبة للكويت غضبا لدى الشعب الكويتي، واستعاد الكويتيون ذاكرة التاريخ الأسود لراشد الغنوشي وتأييده الغزو العراقي لبلدهم
وتداول الكويتيون مقطعا مصورا للغنوشي يعود تاريخه إلى عام 1990، يظهر خلاله وهو يهتف في السودان الإعلان تأييده للغزو العراقي للكويت
وهدد الغنوشي في الفيديو المتداول بالانتقام من أي دولة ستشارك في تحرير الكويت قائلا : الدولة التي تعتدي على العراق سندمر مصالحها في كل مكان
واعترف عبد الفتاح مورو، أحد مؤسسي حزب حركة النهضة التونسية الإخواني، بأن إخوان تونس وافقوا وباركوا غزو العراق للكويت
وقال الكاتب ووزير الإعلام الأسبق سعد بن طفلة العجمي، إن “حركة النهضة الإخوانية بتونس أيدت اجتاح العراق للكويت ورئيسها يزور البلاد قريبا في وقت يواجه فيه انشقاقا برلمانيا سببه انحيازه بالصراع الليبي مخالفا لموقف بلاده