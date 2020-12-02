لأن الجيش غير مضمون ، إيقاف مديرة إذاعة المنستير وعدد من منشطيها عن العمل

إيقاف مديرة اذاعة المنستير ومسؤول البرمجة ومنشط إحدى الحصص ومنشطتها عن العمل لأنهم أجروا استفتاء مفاده سؤال المواطن إن كان يؤيد تدخل الجيش لضبط الأمن بعد الفوضى التي استشرت في تونس
قررت الإدارة العامة للإذاعة الوطنية التونسية، ايقاف مديرة إذاعة المنستير الجهوية ومسؤول البرمجة ومنشط حصة « الرأي والرأي المخالف » ومنشطتها عن العمل إلى حين استكمال التحقيق فيما بثته الإذاعة، اليوم الثلاثاء، حيث تطرق منشط الحصة ومنشطتها إلى إمكانية تدخل الجيش الوطني لفض الاعتصامات وتطور النقاش إلى حدّ الدعوة إلى تدخل عسكري اعتمادا على تجارب مقارنة فى دول أخرى
وأكدت الإذاعة التونسية، في بلاغ لها، أنها وبصفتها مرفقا عموميا، فإن مدونة السلوك فيها وميثاق تحريره ينصان على الدفاع عن مدنية الدولة التونسية واحترام قيم الجمهورية، معتبرة أن ما حصل يعدّ خروجا عن خط تحرير مؤسسة الإذاعة التونسية ومواثيق العمل بها
هذا وقد شكلت الإدارة العامة للإذاعة الوطنية التونسية لجنة داخلية من الإدارة المركزية تتولى التحقيق فيما حصل وكشف خلفياته وبعدها سيتمّ اتخاذ القرارات الضرورية فى هذا المجال وفقا لما تنصّ عليه مدونة السلوك فى الإذاعة التونسية وميثاقها التحريري
تذكروا هذا التصريح لرئيس الإخوان راشد الغنوشي / الجيش غير مضمون