كَعْوَرْ و مِدْ للأَعْوَرْ

هو إرهابي
الرئيس قال المجرم
وزير الداخلية قال المعتدي
شوية آخر وزير السياحة يقول عليه السائح
بعد وزير الثقافة يقول المطرب
و وزير الشؤون الدينية يقول الشهيد
الحاصل
ملا ندوة صحفية مهزلة و ما فهمتش علاش أصلا تأجلت من البارح ولات اليوم.. قلنا ممكن لإعطاء أكثر معلومات و التعمق في البحث.. ياخي خرج قال المعلومتين إلي يدورو في الفايسبوك و هز روحو و روح
جاء للتوضيح فزاد للأمر غموضا
جا بش يجاوب على بعض الأسئلة فزاد خلق مائة سؤال آخر
ملخر.. الملخص.. ماهوش إرهابي فقط لأنو ينتمي لمؤسسة أمنية و مباشر لعمله و ما تجيش حاجة كيف هاذي تلصق في الداخلية و موش حلو لصورتها
الباقي الكل كعور و مد للأعور
خليل قنطارة