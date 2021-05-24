كوفيد-19: إعفاء القادمين من المطارات الليبية إلى تونس من الحجر الإجباري

أعلنت وزارة المواصلات الليبية، إعفاء المسافرين القادمين من المطارات الليبية الى المطارات التونسية من تطبيق اجراء الحجر الصحي الاجباري عند الوصول، بداية من اليوم الاثنين 24 ماي 2021
واكدت الوزارة في وثيقة ارسلتها الى شركات الطيران الليبية، تلقت (وات) نسخة منها، مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي المشترك المبرم بين البلدين والمتعلق بالإجراءات الثنائية للحماية من فيروس كوفيد-19 بتقديم تحليل سلبي (بي سي ار) وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي
ماجول : نرجو أن لا يتم غلق الحدود البرّية بين تونس وليبيا مجدّدا
ألقى سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمقر معرض طرابلس الدولي كلمة في افتتاح المنتدى والمعرض الاقتصادي التونسي الليبي بحضور هشام المشيشي رئيس الحكومة وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوطنية الليبية، وأعضاء الوفد الرسمي التونسي وعدد من أعضاء الحكومة الليبية وأعضاء وفد الاتحاد المتكون من عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الجامعات ورؤساء الاتحادات الجهوية للولايات الحدودية مع ليبيا وثلة من أصحاب المؤسسات والمستثمرين التونسيين بليبيا
وأكد رئيس الاتحاد على وجوب رفع كل القيود والحدود بين تونس وليبيا سواء من حيث التنقل أو الاستثمار أو الإقامة وكذلك التمويل، وهو ما نال استحسان الحاضرين بالقاعة من تونسيين وليبيين الذين تفاعلوا إيجابيا مع هذه الدعوة
وقال رئيس الاتحاد إن العلاقة بين تونس وليبيا لم تكن في يوم من الأيام مجرد علاقة اقتصادية، وأنها أكبر من ذلك بكثير