كورونا تقتل أكثر من 319 ألف شخص في العالم منهم أكثر من 30 ألفا في أمركيا اللتينية

أظهر إحصاء نشرته وكالة « رويترز » يوم الاثنين 18 ماي ، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز 30 ألفا
وأوضح الإحصاء أن العدد يمثل 9.61 في المئة من جميع الوفيات في أنحاء العالم
وكانت وزارة الصحة في البرازيل أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها سجلت 674 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 16792 في البلاد
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 254220، وبذلك تتخطى بريطانيا لتصبح الدولة التي بها ثالث أعلى عدد من الحالات
وتجاوز إجمالي عدد المصابين حول العالم الـ 4.8 مليون شخص مع وصول عدد الوفيات إلى أكثر من 319 ألف شخص
وتشير الصحة العالمية إلى أن العدد الأكبر للمصابين بكورونا سجل في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، حيث أصيب أكثر من 2 مليون شخص
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا وباء عالميا يوم 11 مارس الماضي