كلّ النواب اندثروا إلاّ كتلة الدستوري الحرّ… عبير لهم بالمرصاد

انسحبت القوى « الحداثية » وتركت الخوانجية يرتعوا في المجلس
التوانسة
اللي لاهي في موت قريبو ولاّ حبيبو
واللّي لاهي في روحو ومحطاط من الكورونا
واللي لاهي يصارع في الكورونا
واللّي يكلت على ايامو ويجري ما يلحق وما في علمو بحتى شي
أما النهضة
فهي الآن وهنا تستغل هذا الوضع الكارثي للبلاد والعباد بكلّ المقاييس لتمرر مشاريعها وتجعل أتباعها يصادقون على بيع البلاد لقطر في مجلس لا يؤمه إلاّ براشوكاتها
كلّ النواب اندثروا إلاّ كتلة الدستوري الحرّ… هي لهم بالمرصاد… ولكن
آش تنجم تعمل وحّدها ؟
موش إخوان النهضة برك باعوا البلاد… كلّ الأحزاب والكتل هي بصدد بيع تونس لقطر الخيرية