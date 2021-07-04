كلماتٌ…فركلات… فلَكَمات… ثمّ ماذا؟

اللكمات التي وجّهها كل من الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف من ائتلاف الكرامة للنائبة عبير موسي يُراد منها إيذاءها شخصيّا، جسديّا ومعنويّا. غير أن بساطة تفكيرهما تحجب عنهما جوانب أخرى لا يُدركها أصحاب الثقافة الأخلاقية والسياسية المحدودة
فأمّا من جانب النائبة، فإن ما يغيب عن ائتلاف الكرامة هو أن أول نتيجة لتعنيفها هي الزيادة في شعبيتها وتغذية موجة التعاطف معها، مقابل المزيد من احتقار هذه الكتلة التي يتضاعف نفور الرأي العام منها يوما بعد يوم. والواضح أن ائتلاف الكرامة لا يفقه سيكولوجية الناخب الذي يميل بشكل عفوي وتلقائي إلى التعاطف مع الضحية وإلى شجب واحتقار وكره الجلاد المُروّع. ويُصبح إذن مفعول هذه اللكمات أشبه ما يكون بتلذّذ المازوشي بجلد ذاته
وأما عن المغزى العميق لتلك الاعتداءات والنتائج السياسية التي ستنجرّ عنها فهي مُتعدّدة
فالصفعة المُوجّهة إلى النائبة من قبل التكفيريين إنما هي رسالة مضمونة الوصول مفادها أن ائتلاف الكرامة، الذي يُمثّل المغالاة في التطرّف الديني والذراع العنيف لحركة النهضة الحاكمة، يُؤكّد ما عبّر عنه العفاس وغيره في مناسبات سابقة من احتقار للمرأة التونسية وتجاهل لحقوقها المُكتسبة منذ 65 سنة. بل هو يسعى إلى التراجع عن تلك المكتسبات ليجعل منها مجرّد آلة إنجاب وخادمة « لسيّدها » الرجل، ذلك الرجل الذي « يحق » له ضربها وإهانتها. لكن هيهات. فليعلم مخلوف وأتباعه أن قطار المرأة التونسية، قطار العلم والتحضّر والمدنيّة، تقدّم بسرعة أقوى بكثير من فرامله التي اهترأت بفعل القرون العديدة وبفعل العقول المُغلقة بسبعة أقفال
كما أن هذه الاعتداءات عديدُ المُؤشرات تدلّ على أنها كانت مقصودة ومُبرمجة بهدف صرف أنظار الرأي العام عن حدثين في غاية الخطورة وهما: المعلومات الخطيرة التي أدلت بها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في نفس اليوم والتي بيّنت مسؤولية الوكيل العام للجمهورية السابق القريب من حركة النهضة الحاكمة في إخفاء آلاف الملفات الساحقة والمُكبّلة. وكذلك مشروع الاتفاقية الاستعمارية التي يُصرّ الإسلاميون على تمريره في منتصف ليلة الحادثة، والناس نيام، والتي سيتمّ بموجبها تسليم جزء هام من سيادة بلادنا إلى صندوق قطري، وتصبح تونس بذلك ملاذا للتهرّب الضريبي وملاذا لتبييض الأموال وملاذا للإرهابيين الذين سيقدمون إلى تونس مُحصّنين بالامتيازات التي تُوفّرها لهم الاتفاقية
أما الضربة القاضية التي حملتها لكمات سمارة ومخلوف فهي مُوجّهة بالخصوص إلى الديمقراطية وإلى سلطة القانون والمؤسسات وإلى هيبة الدولة
فهي مُوجّهة إلى الانتقال الديمقراطي بما أنها تُكرّس مبدأ إخماد الأصوات المعارضة، وذلك بالتعنيف اللفظي على غرار « سكّر فمك »، أو بالتعنيف الجسدي إن اقتضى الأمر. ولعلّها رسالة من الترويكا الجديدة لكل من سيجرؤ مستقبلا على اعتراض سبيلها، حتى إذا كان الأمر يتعلّق بالتفريط في سيادة الدولة التونسية وفي استقلالها
وهي ضربة للقانون بما أن العنف المسلّط على المعارضة من طرف أيّ من ممثلي السلطة لم يعد محلّ تتبّع بتعلّة الحصانة البرلمانية، حتّى في حالة التلبّس بالجريمة. ولنا في ذلك أمثلة عديدة ومنها بالخصوص حادثة المطار الغريبة التي حاول خلالها سيف الدين مخلوف، بالتهديد والوعيد، تسفير امرأة مُصنّفة إرهابيّة وقد ساعدها، بالصورة المُوثّقة، على إخفاء هاتفها، دون أن نعلم ماذا يحتوي هذا الجهاز من معلومات، وما إذا تمّ التحقيق فيه. أما الاعتداء بالعنف من طرف النائبيْن مخلوف وسمارة، وهما اعتداءان مُوثّقان بالصورة أيضا، فلسنا ندري لماذا لم تقم النيابة العمومية بفتح تحقيق في حالتي التلبّس المذكورتين. وفي كل هذه الحالات، لا يُمكن لعاقل أن يعتمد على مبدأ الحصانة البرلمانية. لكن الواضح هو أننا أصبحنا نعيش وضعا تُسند فيه حصانة سياسية للمُقربين من السلطة، لا علاقة لها بالقانون. أي أن دولة القانون المزعومة ليست سوى شعار لا علاقة له بالواقع، بعد أن صَفَعَها نواب ائتلاف الكرامة
صفعة، وُجّهت ظاهريّا لنائبة، لكنها أسقطت بالضربة القاضية مؤسسة مجلس نواب الشعب الذي أصبح عارا على تونس، وهي أهم مؤسسة سيادية في ظل النظام البرلماني. وأسقطت هيبة الدولة التونسية التي ناضل من أجل سيادتها وعزّتها أجيال من نساء ورجال تونس البررة
صفعة أكّدت لشعبنا أنه مدعو إلى تغيير النظام القائم برمته تغييرا شاملا
منير الشرفي