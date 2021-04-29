أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني، أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت على مطلب الإفراج المقدم في حق سامي الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 ملايين دينار
واكد المصدر ذاته في تصريح لموزاييك الخميس، تأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية إلى 6 ماي القادم
كفالة مالية قدرها 4 ملايين دينار شرط إطلاق سراح سامي الفهري
29/04/2021 |
أكد مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني، أن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت على مطلب الإفراج المقدم في حق سامي الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 ملايين دينار