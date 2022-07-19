كشف خلية ارهابية في قصر هلال وإيقاف 03 من عناصرها

تمكنت الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب بالمنستير بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني بقصرهلال من كشف خلية إرهابية وإيقاف 03من عناصرها
وفي تصريح لاذاعة المنستير،اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، اوضح الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا ،أنه على اثر ورود معلومات إلى الوحدات المختصة فى مقاومة الارهاب بإقليم الأمن الوطني بالمنستير تفيد بنشاط خلية ارهابية نائمة بجهة قصرهلال ،تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية بالمنستير والشرطة العدلية بقصر هلال مداهمة مساكنهم وإلقاء القبض على 3 منهم والاحتفاظ بهم مع ادراج شخص رابع بالتفتيش .كما تم حجز كتب تدعو إلى الجهاد
وأوضح بن جحا، ان أحد عناصر الخلية سبق أن حاول احدهم تفجير مركز امن
وأضاف أنه سيتم في الايام القادمة إحالتهم على النيابة العمومية بالمنستير، ثم على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من أجل الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي