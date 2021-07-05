كتلة حسونة الناصفي تِسْتَرْجَلْ وتعلن مقاطعتها اجتماعات مكتب البرلمان و اجتماعات رؤساء الكتل

على إثر اجتماع مكتب المجلس المنعقد ظهر اليوم الاثنين 5 جويلية 2021 للتداول في موضوع العنف الذي شهدته الجلسة العامة بتاريخ 30 جوان 2021 و أمام ما لاحظناه من لامبالاة و تعنّت في تعويم المسألة و عدم إعطائها الأهمية التي تستحقها و إصرار رئيس المجلس و حلفائه على عدم تقديم شكوى قضائية بالمعتدين بل و الإصرار على الاكتفاء بإصدار مجرّد بيان يسوّي فيه بين الاحتجاج و العنف المادّي المسلّط على النواب
🔹️ يهمّ كتلة الإصلاح أن تعلن عن مقاطعتها اجتماعات مكتب المجلس و اجتماعات رؤساء الكتل إلى حين اتخاذ قرار بمتابعة النواب الذين مارسوا العنف على زملائهم قضائيا
حسونة الناصفي
رئيس كتلة الإصلاح