كتلة حركة الإخوان مصرة على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في الجلسة العامة المقررة يوم 08 أفريل

05/04/2021 |

كتلة حركة النهضة الإخوانية تختتِم أيّامها البرلمانية وتؤكد حرصها على التّسريع في إرساء المحكمة الدستوريّة مع مُواصلة دعمها للحكومة وللحوار الوطني

‏‎نظمت كتلة حركة النهضة بمجلس نوّاب الشعب أيّامها البرلمانية خلال الفترة الممتدّة من 02 إلى 04 أفريل 2021 تحتَ عنوان « دورة الرئيسَة محرزية العبيدي » وقد حضر رئيس البرلمان ورئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي فعاليات الدورة

‏‎وتناول المشاركون بالنّقاش محاور عدّة أبرزُها تقييم آداء الكتلة ومكتَبها خلال الدورة البرلمانية الحالية والنّظر في مُقترحات الكتلة في سبيلِ معالجة الاختلالات الحاصلة على مستوى المالية العمومية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 المزمع عرضه قريبا والمبادرات التشريعية التي تعتزُم كُتلة الحركة تعدِيلها والادلاء برأيها فيهَا

‏‎كما تطرق النواب إلى الوضع السياسي العامّ بالبلاد وأفقَ الحوار الوطني المطلوب لتجاوز حالة الانسداد السياسي وحسن تأهيل البلاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة

من جانبهم، ‎أكّد السيدات والسادة النواب على ما يلي

‏1.‎ أهمية استكمال مجلس نواب الشعب عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة الراجعين اليهم بالنّظر في علاقة بالمحكمة الدستورية في الجلسة العامة المقررة يوم 08 أفريل 2021 وبذل الجُهد الأوسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود

2. تجديدُ الدعم للحكومة الحاليّة برئاسة هشام المشيشي ودعوتها إلى مزيد تحسين آدائها، والتعجيل بالأوامر الترتيبيّة المطلوبة لتفعيل التشريعات التي أقرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020، وحسن تعاون السادة الوزراء مع نواب الشعب في مهامهم الرقابية خدمة لمصالح المواطنين، وحثّ الحكومة على المضي في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيّين ومُساعدتها بالمقترحات في هذا الصّدد

3. كما ترحب الكتلة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل وتدعو في ذات السياق مختلف الفاعلين الى استبعاد الإقصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار واهدافه وسقفه الزمني بوضوح تامّ، مع ضرورة التزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليبِ المصلحة الوطنية العليا على الأجندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة

‏4. ‎مزيد إحكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، والحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

‏5. ‎مُساندة نواب الكتلة للمطالب المشروعة لمهندسي المؤسسات والمنشئات العمومية ودعوة الحكومة إلى الانصاتِ اليهم في سبيل التوصّل الى اتفاق مُنجز معهم

‏6. ‎شكر الكتلة لهياكل حركة النهضة الجهوية والمركزية على تواصلهم الإيجابي وتقديم مقترحَات فعّالة لمبادرات تشريعية ووعدهم بتطويرها وتقديمها لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال والحرص على إقرارها خلال الجلسة العامة

رئيس كتلة حركة النهضة

‏‎عماد الخميري