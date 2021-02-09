كتلة النهضة الإخوانية مُرْعَبة مما أكده النائب فيصل التبيني

على اثر التصريح المضلّل الذي ادلى به النائب بمجلس نواب الشعب المدعو التبيني والذّي ادّعى فيه ان نوابا من كتلة حركة النهضة قد امضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، فانّ الكتلة النيابيّة لحركة النهضة اذ تكذّب ما جاء على لسان النائب المذكور فأنّها
🔹️تدين نهج التضليل والمغالطة الذي اصبح سمة النائب التبيني في هذا الموضوع وغيره وهو سلوك لا يشرّف العمل النيابي ولا المنتسبين اليه
🔹️لا تستغرب ان يلجأ المكلّفون بترذيل الساحة السياسيّة والعمل البرلماني الى ترويج هذه الادعاءات امام الفشل المتكرر
🔹️مثابرة كتلة حركة النهضة على إعطاء الاولويّة المطلقة لخدمة الأولويات الوطنيّة والمجمّعة لأوسع قاعدة برلمانيّة ممكنة
عماد الخميري
رئيس كتلة حركة النهضة
بمجلس نواب الشعب