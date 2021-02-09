كتلة النهضة الإخوانية مُرْعَبة مما أكده النائب فيصل التبيني

09/02/2021 |

على اثر التصريح المضلّل الذي ادلى به النائب بمجلس نواب الشعب المدعو التبيني والذّي ادّعى فيه ان نوابا من كتلة حركة النهضة قد امضوا على عريضة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، فانّ الكتلة النيابيّة لحركة النهضة اذ تكذّب ما جاء على لسان النائب المذكور فأنّها

🔹️تدين نهج التضليل والمغالطة الذي اصبح سمة النائب التبيني في هذا الموضوع وغيره وهو سلوك لا يشرّف العمل النيابي ولا المنتسبين اليه
🔹️لا تستغرب ان يلجأ المكلّفون بترذيل الساحة السياسيّة والعمل البرلماني الى ترويج هذه الادعاءات امام الفشل المتكرر
🔹️مثابرة كتلة حركة النهضة على إعطاء الاولويّة المطلقة لخدمة الأولويات الوطنيّة والمجمّعة لأوسع قاعدة برلمانيّة ممكنة

عماد الخميري
رئيس كتلة حركة النهضة
بمجلس نواب الشعب