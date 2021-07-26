كتلة المقرونة بالبرلمان تعتبر قرارات قيس سعيد خرقا جسيما للدستور

تبعا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، عقدت كتلة قلب تونس ( متاع المقرونة ) اجتماعا طارئا
وبعد التداول والنقاش تصدر كتلة قلب تونس البيان التالي
أولا: تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي و مؤسساته
ثانيا: احترام الشرعية الانتخابية ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية
ثالثا: يعتبر قلب تونس أن القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الثمانون وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي
رابعا: الانحياز لمطالب شعبنا المشروعة والتي لاطالما دعونا لتحقيقها وطالبنا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة ونتفهم مطالبه في العدالة الاجتماعية وحقه في العيش الكريم
وعليه فإننا
• ندعو مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فورا
• ندعو رئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية و تفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة
• ندعو كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية
• ندعو الجيش والأمن الوطنيين إلى الالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة و مؤسساتها و قيم الجمهورية و ثوابتها و الشعب و أمنه
تونس في 26 جويلية 2021
كتلة قلب تونس
بيـــــــــــــــان