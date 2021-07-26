كتلة المقرونة بالبرلمان تعتبر قرارات قيس سعيد خرقا جسيما للدستور

26/07/2021 |

تبعا للقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، عقدت كتلة قلب تونس ( متاع المقرونة ) اجتماعا طارئا
‎وبعد التداول والنقاش تصدر كتلة قلب تونس البيان التالي

أولا: تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي و مؤسساته

ثانيا: احترام الشرعية الانتخابية ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية

ثالثا: يعتبر قلب تونس أن القرارات المتخذة هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل الثمانون وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية و الرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي

رابعا: الانحياز لمطالب شعبنا المشروعة والتي لاطالما دعونا لتحقيقها وطالبنا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة ونتفهم مطالبه في العدالة الاجتماعية وحقه في العيش الكريم

‎وعليه فإننا

ندعو مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فورا

‎ندعو رئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية و تفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة

‎ندعو كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية

ندعو الجيش والأمن الوطنيين إلى الالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة و مؤسساتها و قيم الجمهورية و ثوابتها و الشعب و أمنه

تونس في 26 جويلية 2021
كتلة قلب تونس

بيـــــــــــــــان