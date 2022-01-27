كتلة الدستوري الحر تندد بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي

على إثر الدعوة التي وجهها راشد الغنوشي إلى عدد من النواب بموجب ارساليات قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بعد للاحتفاء بما سماه « الذكرى الثامنة لدستور 2014 « ، فإن كتلة الحزب الدستوري الحر
1- تندد بالتجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي وتدين التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا وتعلن عدم التزامها بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة وتحتفظ بحقها في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات
2- ترفض رفضا قاطعا توظيف راشد الغنوشي لصفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع رئيس سلطة تصريف الأعمال وتدين سياسة الكر والفر بين الطرفين في إطار تصفية حسابات خاصة بهما لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن وتحذر من مغبة تواصل هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي
3- تحمل رئيس سلطة تصريف الأعمال المسؤولية القانونية والسياسية عن المخاطر التي تهدد مؤسسات الدولة نتيجة تعمده ترك المجلس معلقا ورفض حله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة إرضاء لرغبته في تمديد فترة الحكم المطلق وتوفير الوقت الكافي لنفسه لوضع أسس مشروعه السياسي الشخصي،
تونس في 27 جانفي 2022
بــــــيان