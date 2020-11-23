كتلة الدستوري الحر تطلب رسميا من البرلمان تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا

تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنها
وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب بتاريخ اليوم 23 نوفمبر 2020 مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان موقفا يعتبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا مستوجبا للتصنيف من قبل الحكومة كمنظمة محظورة وسحب هذا التصنيف على كل هيكل جمعياتي أو حزب سياسي داخل تونس يثبت ارتباطه به واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وطلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي
تونس في 23 نوفمبر 2020
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