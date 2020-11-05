كتلة الإصلاح تندد وترفض قطعا ما صدر عن سيف الدين مخلوف من تحريض على نواب الشعب

على إثر ما أقدم عليه عضو مجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف من خلال كتابة ونشر تدوينة على صفحته الفايسبوكية وما تضمنته من عبارات تمسّ من القيمة الاعتبارية لمكتب مجلس نواب الشعب وقدح وذمّ في عدد من زملائه النواب ذاكرا إياهم بالاسم ووصفهم بأبشع النعوت على خلفية اتخاذ مكتب مجلس نواب الشعب لقرار إدانة سلوكه و خطابه تجاه إحدى زميلاته و اعتباره مسّا بحقوق المرأة و قيم المساواة وما تولّدت عنه لفداحته من إدانات من منتظمات برلمانية دولية. يهمّ كتلة الإصلاح أن تعلن ما يلي
*تنديدها الشديد و رفضها القاطع لما صدر عن هذا النائب والذي يعدّ تحريضا على نواب الشعب ومسّا من اعتبارهم وقذفا لهم
* تضامنها الكامل مع النائب الثاني لرئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس المستهدفين لما لحقهم من عنف لفظي وتهجّم غير أخلاقي ينمّ عن درجة الحقد المبطّنة لدى صاحبها وإمعانه المتواصل في ترذيل أساليب العمل النيابي المسؤول
*تأكيدها أَنّ تعمد النائب المذكور الإمعان في اهانة نواب الشعب والتحريض عليهم وإصراره على الاعتداء عليهم بأقوال وكتابات ترتقي إلى مرتبة التجريم القانوني المستوجب للمؤاخذة والعقاب
*اعتبارها أن أقوال هذا النائب وتصرفاته لا يمكن إلا أن تساهم في تشنّج الأجواء داخل البرلمان وخارجه لما فيها من اعتماد على العنف والتحريض في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى حالة وعي حقيقية بخطورة المرحلة وانعكاساتها وضرورة أن تلعب كل الأطراف الدور المناط بعهدتها في كنف الاحترام والمسؤولية
تهيب برئاسة مجلس نواب الشعب ومكتبه اتخاذ موقف حاسم من هذه التجاوزات الخطيرة وتحميل صاحبها وكل من يتعمد التغطية عليها مسؤولية تبعاتها وما تمثله من خطر على المسار الديمقراطي وما تنذر به من عنف سياسي
باردو في 5 نوفمبر 2020
رئيس الكتلة حسونة الناصفي
هذا ما نشر محامي الإرهاب سيف الدين مخلوف على حسابه الرسمي بالفايسبوك
أكثر من 12 ساعة من الساعة 14 ظهرا وإلى حدود الساعة 02 فجرا البارح .. وزبلة بن علي وصُنّاعها مبروك كورشيد وسامية عبو وخالد الكريشي وحافظ الزواري .. يعملوا في كل شيء باش ينحرفوا بأشغال مكتب مجلس نواب الشعب ويستغلوا غياب الرئيس لأسباب مجهولة ونائبة الرئيس لأسباب صحيّة .. ويستغلوا ترؤس الصانع الثاني طارق الفتيتي لقلب جدول الأعمال من النظر في مراسلة للاتحاد البرلماني الدولي التي طلبت التدقيق في ادعاءات الزبلة .. وتحويل الأمر إلى بيان تنديد بالعنف الذي صدر من النائب سيف الدين مخلوف على زبلة المخلوع
بيان إدانة دون إتاحة حق المعني في الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعاته وحججه طبق أبسط وأشهر مبدأ دستوري في التاريخ
3 / محامين » كنت حاسبهم بالغالط على الأحرار .. يتمترسون الساعات الطوال لإسناد من كانت ترفع بهم وبنا تقارير الوشاية والخزي اليومية لأسيادها الفاسدين
12 ساعة من الانحراف والتآمر والخِسّة والنذالة .. لينتهوا إلى تحبير طرف كاغت ستستعمله الزبلة للدوس على أعناقهم فيما بعد
يا فتيتي ويا كريشي ويا عبو ويا كورشيد .. بوبالة بن علي مازالت ترفع .. فهنيئا لكم صحبة وجوار الڤردة متاعو .. وهنيئا لكم بيانكم العسكري رقم 1 .. بيانكم العظيم الذي لم يتركني أنام سوى 8 ساعات
هنيئا لكم قيادة أركان عسكر التزغريط .. هنيئا ومبروك عليكم الفُركة .. فقط اسمحوا لي .. بما أنكم اغتصبتم حقي الدستوري في مواجهة خصمتي الحقيرة .. وأعطيتموها حق التشكي وحق التفليم وحق الترافع لساعات ثم أعطيتموها بكل بهامة حق التصويت على موضوع لها فيه مصلحة مباشرة .. في خرق لكل الكرارس القانونية التي قرأتموها في الجامعة .. اسمحولي بهذا الطلب
رجاء لا تصرفوا على بيان العار متابعكم من ورق المجلس .. فهو من المال الحلال لشعب الكادحين والفقراء .. لا تصرفوا منه على إدانتي وتبرئة من فعلت كل شيء طيلة عام كامل لتعطيل وترذيل وتمييع وتشويه المجلس والديمقراطية ودولة القانون .. لا تصرفوا منه فهو مال حلال .. وأنا متبرّع لكم بكميّة محترمة من الورق الطري والناعم ومن النوع الفاخر .. اكتبوا عليه بيانكم .. ثم افعلوا به وبما سيتبقى منه ما ترون أنه مفيد .. وصالح