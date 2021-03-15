كتلة الإصلاح تعتبر ما قام به سيف مخلوف بالمطار جريمة

أمام التصرفات البلطجية و الاعتداء الفاضح على الأمنيين بمطار تونس قرطاج من قبل النائب سيف الدين مخلوف و من معه ممّا يسمّى « بائتلاف الكرامة » في خرق واضح للقانون فإن كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب
1- تعبّر عن تضامنها المطلق مع الأمنيين بمطار تونس قرطاج و كل العاملين فيه الذين تعرضوا للاعتداء و التهجم و منعهم من ممارسة عملهم بما يمليه عليهم واجبهم المهني المقدّس و رسالتهم النبيلة في الذود عن الوطن و حمايته من الارهابيبن و المجرمين و العابثين بأمن الدولة
2- تحمّل النائب سيف الدين مخلوف و من معه مسؤولية ما حصل من اعتداء على الدولة و أعوانها أثناء ممارستهم لعملهم و حمايتهم لحدودها و احترامهم للاجراءات المعمول بها. و ما يمثله هذا الاعتداء على إحدى أهم المؤسسات السيادية الحسّاسة من تهديد للأمن القومي
3- تدعو النيابة العمومية الى التدخل الفوري باعتبار ما حصل يمثّل جريمة تم ارتكابها في حالة تلبّس واضح ينتفي معها التمسّك بالحصانة البرلمانية وفق أحكام الدستور و القانون
4- ندعو كل الكتل البرلمانية الوطنية التقدّمية الى عقد ندوة صحفية يوم الغد 16 مارس 2021 بمجلس نواب الشعب للتعبير عن موقفنا الرافض لهذه السلوكيات المشينة
حسونة الناصفي
رئيس كتلة الإصلاح