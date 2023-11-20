كتائب القسام تُمْطِر مناطق واسعة من إسرائيل بصواريخها

أفاد مراسل العربية بأن تل أبيب ووسط إسرائيل يشهدان استهدافاً صاروخياً هو الأكبر منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي
أعلنت « كتائب القسام » الجناح العسكري لحركة حماس مساء الاثنين أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين
وقالت مراسلة قناة روسيا اليوم إن تل أبيب تعرضت لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها وأسدود وقاعدة بالماخيم
ويعد هذا الهجوم الصاروخي هو الأكبر على تل أبيب منذ بداية الحرب
وجاء الهجوم عقب إصدار قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قرارا بفتح المدارس في تل أبيب يافا أبوابها بالشكل الكامل بداية من يوم غد الثلاثاء
كما أعلنت القيادة الداخلية أن رياض الأطفال البلدية في المدينة ستستمر في العمل لمدة خمسة أيام على مقربة من المساحات المحمية القياسية
والأحد، أعلنت القيادة الداخلية رفع بعض القيود عن منطقة تل أبيب والمركز بعد التراجع الكبير في أعداد الصواريخ المطلقة من غزة
وفي اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة
"الأكبر منذ بدء الحرب".. رشقة صاروخية على #تل_أبيب في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع#غزة#العربية pic.twitter.com/ZtjbwArDwL
— العربية (@AlArabiya) November 20, 2023